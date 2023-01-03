Україна повинна перейти на контрактну армію після перемоги над агресором

Прем'єр-міністр України повідомив, що державі потрібна сильна контрактна армія. Кожен українець має отримати можливість навчитися, як захищати країну, якщо ворог вирішить напасти знову.

Про це Денис Шмигаль заявив під час озвучення пріоритетів Кабміну на 2023 рік. До слова, за наказом Президента України Володимира Зеленського, який він підписав ще до повномасштабного вторгнення, з 1 січня 2024 року мають скасувати призов і перейти до професійної армії.

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Для чого Україні перехід на контрактну армію

Україна має перейти на контрактну армію, щоб мати змогу захистити себе від агресора знову, якщо це знадобиться. Відповідний процес реформування почнеться після того, як наша держава переможе Росію у війні, уточнив Денис Шмигаль.

Після нашої перемоги ми маємо перейти до сильної контрактної армії та одночасно надати кожному можливість отримати знання та вміння, які допоможуть у захисті країни, якщо ворог знову нападе,

– підкреслив прем'єр-міністр на засіданні.

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10 урядових пріоритетів України на 2023 рік

В Україні 3 січня провели перше засідання Кабінету міністрів 2023 року. Прем'єр Денис Шмигаль назвав ключові пріоритети на цей рік.