Українці змінили своє ставлення до Польщі та поляків: що на це вплинуло

Порівняно із 2022 роком менше українців залишаються прихильними до Польщі та поляків. На це вплинули кілька факторів і подій, які знизили симпатію жителів України до сусідньої держави.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на польське видання Rzeczpospolita. Під час дослідження опитували українців з різних куточків країни, окрім окупованих територій.

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Як змінилася прихильність українців до Польщі і поляків

У 2022 році 83% українців мали симпатію до Польщі та її громадян. Нині цей показник становить 41%. Із них 4% дуже добре ставиться до поляків, 37% – добре, 53% – нейтрально, 4% – погано, а 1% – дуже погано. Решта – 1% – не визначилися з відповіддю.

Більшість респондентів – 70% – сприймають поляків як сусідів. Решта опитаних бачить в них союзників, друзів та братів.

Я думаю, що буде складно зберегти рівень позитивних емоцій, як у 2022. Можна провести аналогію з міжособистісними стосунками: люди закохуються, а потім виникають повсякденні проблеми, а часом і конфлікти. І це не означає нічого поганого: це наступні етапи. Українці вже не дивляться на поляків крізь рожеві окуляри,

– сказав доктор Лукаш Адамский у коментарі виданню.

Причини спаду прихильності

Серед основних проблем у відносинах з Польщею українці визначають:

блокаду кордону та зернову кризу (26% опитаних)

питання Волинської різанини (19% опитаних)

інші історичні суперечки (6%опитаних)

погане ставлення до українців і біженців (4% опитаних)

подібність ринків, конкуренція в аграрному секторі (3% опитаних)

Як зазначив Лукаш Адамский, повідомлення у ЗМІ про блокаду кордону та "розсипане українське зерно польськими протестувальниками" сприймаються як антиукраїнські. Тому саме ця проблема вважається найбільшою у стосунках України та Польщі.

"Головним винуватцем аграрних протестів у Польщі та ЄС є Росія. Великі роздрібні мережі також зробили свій внесок, наполягаючи на зниженні цін на продукти харчування. Польський уряд не знає, як закінчити протести, а самі фермери не знають, чого вимагають", – вважає Адамскі.

Думки українів про окупацію Заходу України поляками

Україців запитали також, чи, на їхню думку, може Польща захопити західну частину України. 60% опитаних говорять, що це брехня, але 30% бачать це можливим, а 4% стверджує, що це точно станеться.

Зросла і кількість респондентів, які, вважають, що Польща допомагає Україні, бо вважає частину її земель своїми.

У випадку польсько-українських стосунків достатньо підживлювати приховані страхи та комплекси з обох сторін. Росіяни намагаються вбити клин між поляками та українцями і працюють над цією метою задовго до 2022 року. Наситивши соціальні медіа підозрами, що поляки, можливо, хочуть повернути собі Захід України, вони посіяли зерно, яке сьогодні приносить плоди,

– говорить професор Аґнєшка Бриц.

Загалом, опитування проводилося у листопаді компанією Info Sapiens на замовлення Центру Мерошевського. До дослідження долучилися 1 008 українців. Аналітики підсумовують, що попри періодичні кризи, українці впевнені: Польща й надалі допомагатиме їм як у відсічі російської агресії, так і у вступі до ЄС.

Нагадаємо, згідно з дослідженням Національного банку Польщі, українці активніше за поляків працюють або шукають роботу на території країни. Так, саме українські мігранти та біженці значно впливають на польську економіку.