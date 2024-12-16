Украинцы изменили свое отношение к Польше и полякам: что на это повлияло

По сравнению с 2022 годом меньше украинцев остаются благосклонными к Польше и полякам. На это повлияли несколько факторов и событий, которые снизили симпатию жителей Украины к соседнему государству.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita. Во время исследования опрашивали украинцев из разных уголков страны, кроме оккупированных территорий.

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Как изменилась приверженность украинцев к Польше и полякам

В 2022 году 83% украинцев имели симпатию к Польше и ее гражданам. Сейчас этот показатель составляет 41%. Из них 4% очень хорошо относится к полякам, 37% – хорошо, 53% – нейтрально, 4% – плохо, а 1% – очень плохо. Остальные – 1% – не определились с ответом.

Большинство респондентов – 70% – воспринимают поляков как соседей. Остальные опрошенные видят в них союзников, друзей и братьев.

Я думаю, что будет сложно сохранить уровень положительных эмоций, как в 2022. Можно провести аналогию с межличностными отношениями: люди влюбляются, а потом возникают повседневные проблемы, а порой и конфликты. И это не означает ничего плохого: это следующие этапы. Украинцы уже не смотрят на поляков сквозь розовые очки,

– сказал доктор Лукаш Адамский в комментарии изданию.

Причины спада приверженности

Среди основных проблем в отношениях с Польшей украинцы определяют:

блокаду границы и зерновой кризис (26% опрошенных)

вопрос Волынской резни (19% опрошенных)

другие исторические споры (6% опрошенных)

плохое отношение к украинцам и беженцам (4% опрошенных)

сходство рынков, конкуренция в аграрном секторе (3% опрошенных)

Как отметил Лукаш Адамский, сообщения в СМИ о блокаде границы и "рассыпанном украинском зерне польскими протестующими" воспринимаются как антиукраинские. Поэтому именно эта проблема считается самой большой в отношениях Украины и Польши.

"Главным виновником аграрных протестов в Польше и ЕС является Россия. Крупные розничные сети также внесли свой вклад, настаивая на снижении цен на продукты питания. Польское правительство не знает, как закончить протесты, а сами фермеры не знают, чего требуют", – считает Адамски.

Мнения украинцев об оккупации Запада Украины поляками

Украинцев спросили также, или, по их мнению, может ли Польша захватить западную часть Украины. 60% опрошенных говорят, что это ложь, но 30% видят это возможным, а 4% утверждает, что это точно произойдет.

Возросло и количество респондентов, которые, считают, что Польша помогает Украине, потому что считает часть ее земель своими.

В случае польско-украинских отношений достаточно подпитывать скрытые страхи и комплексы с обеих сторон. Россияне пытаются вбить клин между поляками и украинцами и работают над этой целью задолго до 2022 года. Насытив социальные медиа подозрениями, что поляки, возможно, хотят вернуть себе Запад Украины, они посеяли зерно, которое сегодня приносит плоды,

– говорит профессор Агнешка Бриц.

В общем, опрос проводился в ноябре компанией Info Sapiens по заказу Центра Мерошевского. К исследованию присоединились 1 008 украинцев. Аналитики заключают, что несмотря на периодические кризисы, украинцы уверены: Польша и в дальнейшем будет помогать им как в отпоре российской агрессии, так и во вступлении в ЕС.

Напомним, согласно исследованию Национального банка Польши, украинцы активнее поляков работают или ищут работу на территории страны. Так, именно украинские мигранты и беженцы значительно влияют на польскую экономику.