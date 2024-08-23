В ОП пояснили, чи попадає Україна під дію Римського статуту після ратифікації
Ратифікація Римського статуту була необхідною Україні. Наша держава приєдналася до єдиної системи, яка дозволить використовувати інструменти Міжнародного кримінального суду. Він уже має десятки ордерів на затримання російських громадян, включно з Владіміром Путіним.
Україна зможе солідарно з європейськими партнерами карати Росію, беручи участь у всіх судових та слідчих діях щодо неї. І тут постає питання: чи може наша держава підпадати під дію Римського статуту в контексті злочинів, які хтось вчиняє. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк допоміг 24 Каналу в цьому розібратися.
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Чи попадає Україна під дію Римського статуту після ратифікації
Чимало "експертів" стверджують, що Україна може підпадати під дію Римського статуту з погляду злочинів, які хтось вчиняє. Однак, за словами Подоляка, це не так. Для цього необхідний факт агресії, але наша держава веде оборонну війну. Єдиним агресором є Росія, яка вдерлася на українську територію.
"Це перший злочин, який за собою тягне всі інші. Тобто все, що відбувається по лінії фронту, на окупованих та звільнених територіях. Авторами є тільки представники Росії, тобто її громадяни, які безпосередньо або планували, або виконували ті чи інші дії. Їх усіх покарають в межах кримінальних судочинств", – наголосив радник голови ОПУ.
Водночас дії України регламентовані правилами ведення оборонної війни. Згідно з 51 статтею статуту ООН, наша держава веде винятково оборонну війну. Вона може вестись, зокрема, на території країни-агресора. І в її межах українці не вчиняють жодного злочину. У разі потреби можна проводити певні слідчі дії. Однак юридичні статуси між Україною та Росією різні. Тобто оптимальні для нас, тому будемо все спокійно доводити.
Сам факт агресії – це вже перший злочин. Він вже доведений. Все інше – це тільки обставини, які обтяжують перший злочин. Це треба розуміти. Все, що робить Україна, вона робить в межах оборонної війни, захисту свого суверенітету та території, а головне – життів свого цивільного населення,
– резюмував Михайло Подоляк.