В ОП объяснили, попадает ли Украина под действие Римского статута после ратификации

Ратификация Римского статута была необходима Украине. Наше государство присоединилось к единой системе, которая позволит использовать инструменты Международного уголовного суда. Он уже имеет десятки ордеров на задержание российских граждан, включая Владимира Путина.

Украина сможет солидарно с европейскими партнерами наказывать Россию, участвуя во всех судебных и следственных действиях в отношении нее. И здесь возникает вопрос: может ли наше государство подпадать под действие Римского статута в контексте преступлений, которые кто-то совершает. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк помог 24 Каналу в этом разобраться.

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Попадает ли Украина под действие Римского статута после ратификации

Многие "эксперты" утверждают, что Украина может подпадать под действие Римского статута с точки зрения преступлений, которые кто-то совершает. Однако, по словам Подоляка, это не так. Для этого необходим факт агрессии, но наше государство ведет оборонительную войну. Единственным агрессором является Россия, которая вторглась на украинскую территорию.

"Это первое преступление, которое за собой тянет все остальные. То есть все, что происходит по линии фронта, на оккупированных и освобожденных территориях. Авторами являются только представители России, то есть ее граждане, которые непосредственно или планировали, или выполняли те или иные действия. Их всех накажут в рамках уголовных судопроизводств", – отметил советник председателя ОПУ.

В то же время действия Украины регламентированы правилами ведения оборонительной войны. Согласно 51 статье устава ООН, наше государство ведет исключительно оборонительную войну. Она может вестись, в частности, на территории страны-агрессора. И в ее пределах украинцы не совершают никакого преступления. В случае необходимости можно проводить определенные следственные действия. Однако юридические статусы между Украиной и Россией разные. То есть оптимальные для нас, поэтому будем все спокойно доказывать.

Сам факт агрессии – это уже первое преступление. Он уже доказан. Все остальное – это только обстоятельства, которые отягчают первое преступление. Это надо понимать. Все, что делает Украина, она делает в рамках оборонительной войны, защиты своего суверенитета и территории, а главное – жизней своего гражданского населения,

– резюмировал Михаил Подоляк.