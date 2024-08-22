Это может создать проблемы для Украины с привлечением к ответственности представителей России. Заметим, ратификацию Римского статута поддержал 281 народный депутат.

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Рада ратифицировала Римский статут МУС с ошибкой

Ошибки в переводе Римского статута способны осложнить привлечение к ответственности российских пропагандистов за их призывы к геноциду украинцев. Примером является ситуация с термином, который на разных языках передан как "incitement" (на английском), "incitation" (на французском), "instigación" (на испанском) и "подстрекательство" (на русском).

Уголовное право Украины предусматривает два разных преступления: прямые и публичные призывы к геноциду и подстрекательство к геноциду. Эти термины в правовом измерении приобретают очень разное значение.

Однако официальный перевод Римского статута, который был осуществлен еще в 2002 году, а сейчас подан президентом на ратификацию и ратифицирован парламентом называет призывы к геноциду "подстрекательством".

Так, во французской и английской версиях Римского статута МУС для описания преступлений "призыв" и "подстрекательство" употреблены разные термины. Но в русской версии Римского статута и в его официальном украинском переводе этого не учли. Журналисты также отметили, что в украинском английское "solicite", "abet" и "incite" перевели единым термином "подстрекательство", что является аналогичным русскоязычной версии.

Ключевой разницей является то, что для того, чтобы доказать преступление подстрекательства к геноциду, необходимо юридически доказать и сам геноцид (а пока он не доказан ни на уровне Украины, ни на международном уровне). Зато доказать призывы к геноциду можно уже сейчас, еще до юридического установления факта геноцида как такового,

– говорится в материале.