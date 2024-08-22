Це може створити проблеми для України з притягненням до відповідальності представників Росії. Зауважимо, ратифікацію Римського статуту підтримав 281 народний депутат.

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Рада ратифікувала Римський статут МКС з помилкою

Помилки у перекладі Римського статуту здатні ускладнити притягнення до відповідальності російських пропагандистів за їхні заклики до геноциду українців. Прикладом є ситуація з терміном який різними мовами переданий як "incitement" (англійською), "incitation" (французькою), "instigación" (іспанською) і "подстрекательство" (російською).

Кримінальне право України передбачає два різні злочини: прямі та публічні заклики до геноциду та підбурювання до геноциду. Ці терміни у правовому вимірі набувають дуже різного значення.

Однак офіційний переклад Римського статуту, який був здійснений ще у 2002 році, а зараз поданий президентом на ратифікацію і ратифікований парламентом називає заклики до геноциду "підбурюванням".

Так, у французькій та англійській версіях Римського статуту МКС для опису злочинів "заклик" та "підбурювання" вжиті різні терміни. Але в російській версії Римського статуту та в його офіційному українському перекладі цього не врахували. Журналісти також зауважили, що в українській англійське "solicite", "abet" та "incite" переклали єдиним терміном "підбурювання", що є аналогічним до російськомовної версії.

Ключовою різницею є те, що для того, щоб довести злочин підбурювання до геноциду, необхідно юридично довести й сам геноцид (а наразі він не доведений ані на рівні України, ані на міжнародному рівні). Натомість довести заклики до геноциду можна вже зараз, ще до юридичного встановлення факту геноциду як такого,

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