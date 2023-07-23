Україна має свої новітні системи ППО середньої дальності, – нардеп назвав західний відповідник
Російські військові не припиняють ракетного терору. Саме тому Україні надзвичайно важливо посилювати свою ППО. Нардеп розповів, що наша країна вже має свої новітні системи середньої дальності.
На цьому в ефірі телемарафону наголосив заступник глави комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв. Він також розповів, з якими системами можна буде порівняти ті, які виготовляє наша держава.
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В України є власні новітні системи ППО
У нас є новітні системи ППО. Вони середньої дальності. Це, звичайно, не аналог Patriot, IRIS-T або SAMP-T, я думаю, вони близькі до HAWK, української розробки, українського виробництва,
– наголосив він.
Спілкуючись з журналістами, Чернєв не назвав компанії, які розробляють ці системи ППО. Водночас він наголосив, що вони "проходять тестування досить вдало, ракети вже розроблені".
Оскільки Чернєв порівняв українські системи ППО з HAWK, то справедливо буде про них згадати. Зокрема, звернути увагу на те, що про ці установки кажуть
Чи ефективні HAWK
На це питання відповів в ефірі 24 Каналу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Зауважимо, що напередодні стало відомо, що списані зенітно-ракетні комплекси США викуплять у Тайваню. Їх планують передати Україні, щоб збивати повітряні цілі ворога.
Уже не перший місяць триває робота з адаптації ЗРК Hawk. Цей комплекс застарілий, але його модернізували. Ним можна робити потрібні для нас речі – нищити ворога,
– наголосив Ігнат.
Зауважимо, що напередодні нам Hawk передала Іспанія. Сам же речник Повітряних сил порівняв ці ЗРК з польськими комплексами С-125. Їх наша держава отримала ще влітку минулого року.
Наостанок освіжимо і собі, і вам у пам'яті. MIM-23 Hawk – це військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності виробництва США. Він здатний знищувати цілі на відстані до 45 – 50 кілометрів, а висотність цілі при цьому може бути до 20 кілометрів. Швидкість випущеної ракети – 2,4 Маха. Наводиться на ціль вона напівактивною головою самонаведення.