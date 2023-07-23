Украина имеет свои новейшие системы ПВО средней дальности, – нардеп назвал западный аналог

Российские военные не прекращают ракетный террор. Именно поэтому Украине очень важно усиливать свою ПВО. Нардеп рассказал, что у нашей страны уже есть свои новейшие системы средней дальности.

На этом в эфире телемарафона отметил заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки, нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев. Он также рассказал, с какими системами можно будет сравнить те, которые производит наше государство.

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У Украины есть собственные новейшие системы ПВО

У нас есть новые системы ПВО. Они средней дальности. Это, конечно, не аналог Patriot, IRIS-T или SAMP-T, я думаю, они близки к HAWK, украинской разработке, украинского производства,

– подчеркнул он.

Общаясь с журналистами, Чернев не назвал компании, разрабатывающие эти системы ПВО. В то же время он подчеркнул, что они "проходят тестирование достаточно удачно, ракеты уже разработаны".

Поскольку Чернев сравнил украинские системы ПВО с HAWK, справедливо будет о них вспомнить. В частности, обратить внимание на то, что об этих установках говорят

Эффективны ли HAWK

На этот вопрос ответил в эфире 24 Канала спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Заметим, что накануне стало известно, что списанные зенитно-ракетные комплексы США выкупят у Тайваня. Их планируют передать Украине, чтобы сбивать воздушные цели врага.

Уже не первый месяц идет работа по адаптации ЗРК Hawk. Этот комплекс устаревший, но его модернизировали. Им можно делать нужные для нас вещи – уничтожать врага,

– подчеркнул Игнат.

Заметим, что накануне Hawk нам передала Испания. Сам же спикер Воздушных сил сравнил эти ЗРК с польскими комплексами С-125. Их наше государство получило еще летом прошлого года.

Напоследок освежим и себе, и вам в памяти. MIM-23 Hawk – это военный зенитный ракетный комплекс средней дальности производства США. Он способен уничтожать цели на расстоянии до 45 – 50 километров, а высотность цели при этом может быть до 20 километров. Скорость выпускаемой ракеты – 2,4 Маха. Наводится на цель полуактивной головой самонаведения.