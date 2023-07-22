Об этом в интервью заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, усиление ПВО и западные истребители помогут прикрывать горячие направления и выполнять важные задачи.
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Как Украина может контролировать небо над оккупированными территориями
Игнат подчеркнул, что Украине необходимо больше современных систем ПВО и истребители F-16. Это поможет уменьшить тотальный контроль захватчиков над оккупированными территориями.
При грамотных действиях, при поддержке наземного ПВО, например Patriot, NASAMS, IRIS-T или других систем, это приведет к тому, что мы будем контролировать воздушное пространство над оккупированной территорией. Не будет, по крайней мере, ни одного тотального контроля россиян над Запорожской или другими областями,
– заявил Игнат.
Кроме того, воздушным силам необходимо иметь на вооружении хотя бы одну эскадрилью истребителей F-16, чтобы выполнять важные задачи на разных участках фронта. Он пояснил, что количество истребителей впоследствии будет расти, поэтому и защита неба будет более эффективной.
"Когда появляется какой-то новый тип вооружения, например, первые танки – оно пошло своим ходом и арсенал пополняется. Хотя, конечно, есть и потери. Так же и средства противовоздушной обороны. Например, поступили первые системы NASAMS. Теперь она у нас не одна – уже больше. Так и с Iris-T, и с Patriot. И дальше с каждым месяцем их количество, возможно, будет расти", – объяснил он.
Какое оружие необходимо ВСУ
- Игнат заявил, что определенное вооружение может переломить ход войны. Спикер Воздушных сил кроме истребителей F-16 намекнул и на ракетные комплексы ATACMS.
- Кроме того, кассетные боеприпасы, передавшие США на нужды ВСУ, могут поражать большие квадраты территории. По словам Игната, если такой снаряд упадет на аэродром противника, то почти вся техника на нем будет выведена из строя.
- Вместе с тем, системы ПВО физически не могут перекрыть от ракетных обстрелов всю территорию Украины. Игнат объяснил, для того чтобы перекрыть границу от баллистических ракет врага, Украине понадобилось бы около 100 ЗРК SAMP/T или Patriot.