Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Как пояснил военный, Воздушные Силы физически не могут перекрыть от ракетных обстрелов всю территорию Украины.
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Как именно Воздушные Силы прикрывают небо Украины
Развертывание дополнительных систем противовоздушной обороны может лишь прикрыть определенные территории, а не полностью предотвратить угрозу от российских ракет.
"Мы можем прикрыть Одесские порты, Киевщину, Днепр, Львов… Но мы не можем перекрыть все направления, по которым ракеты залетают в Украину", – пояснил спикер Воздушных Сил.
Системы противовоздушной обороны могут работать по баллистическим целям только если они находятся в 40-километровом радиусе. Поэтому полностью перехватывать баллистические ракеты, по словам Игната, очень тяжело.
При перехвате крылатых ракет радиус действия систем ПВО увеличивается. Кроме того, в перехвате таких целей Украине очень помогут западные истребители.
Юрий Игнат о том, как Воздушные Силы останавливают угрозу с неба: смотрите видео
Ракетные обстрелы Украины: последние новости
- В ночь на 19 июля Россия массированно обстреляла Одессу, применяя практически все типы вооружения Несколько ракет окупантов попали в рыночное помещение.
- По словам Игната, Воздушным Силам было тяжело сбивать противокорабельные крылатые ракеты Оникс, поскольку те летят на сверхмалой высоте. Среди проблемных для ПВО целей также советские ракеты Х-22.
- Ранее в ГУР отмечалось, что военно-промышленный комплекс Россия способен производить около 70 ракет в месяц. Часть их компонов агрессор "в темную" закупает на Западе.