Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Как пояснил военный, Воздушные Силы физически не могут перекрыть от ракетных обстрелов всю территорию Украины.

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Как именно Воздушные Силы прикрывают небо Украины

Развертывание дополнительных систем противовоздушной обороны может лишь прикрыть определенные территории, а не полностью предотвратить угрозу от российских ракет.

"Мы можем прикрыть Одесские порты, Киевщину, Днепр, Львов… Но мы не можем перекрыть все направления, по которым ракеты залетают в Украину", – пояснил спикер Воздушных Сил.

Системы противовоздушной обороны могут работать по баллистическим целям только если они находятся в 40-километровом радиусе. Поэтому полностью перехватывать баллистические ракеты, по словам Игната, очень тяжело.

Важно! Международно признанная граница Украины с Россией простирается более чем на 2000 километров. Еще на 1000 километров проходит граница Украины с Беларусью. Поэтому для того, чтобы перекрыть только границу, Украине понадобилось бы около 100 ЗРК SAMP/T или Patriot.

При перехвате крылатых ракет радиус действия систем ПВО увеличивается. Кроме того, в перехвате таких целей Украине очень помогут западные истребители.

Юрий Игнат о том, как Воздушные Силы останавливают угрозу с неба: смотрите видео

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