Подробнее об атаке 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Чем Россия атаковала Одесскую область

В ночь на 19 мая в Одесской области было несколько волн атак вплоть до шести утра. В течение этих атак было выпущено 16 "Калибров". Их запустили с кораблей "Эссен" и "Ингушетия" в Черном море.

Как раз под утро вылетела еще одна группа "Калибров". Пока определяют, с какого корабля их запустили.

12 из 16 "Калибров" были сбиты. Это крылатые ракеты, которые мы можем сбивать, у нас есть средства. То ли еще советские зенитные системы, то ли уже те, которые нам предоставляют партнеры,

– отметил Юрий Игнат.

Однако враг также атаковал ракетами, которые, к сожалению, нельзя сбивать теми средствами, что есть на вооружении в Украины.

"Средства против баллистики могли бы справиться с ракетами Х-22 и, возможно, с ракетами "Оникс". Есть разные методы противодействия. То, что Х-22 и "Оникс" не слишком точны – это хорошо, но то, что трудно доступны для сбивания – это плохо", – заметил спикер Воздушных сил.

Хорошей новостью является то, что ракеты Х-22 уже не будут выпускать. Это старые советские ракеты, поэтому есть тенденция к сокращению их запасов.

За эту ночь оккупанты выпустили 8 ракет Х-22 из восьми самолетов Ту-22М3. Направление – юг, Одесская область.

"Ониксы" и БпЛА

Враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области. Под удары также попал рынок Седьмой километр.

Ракеты "Оникс" выпускает береговой ракетный комплекс "Бастион". Они летят довольно низко над водой. Понятно почему – особенность этих ракет в том, что они летят низко, ведь должны попадать в корабли. Это противокорабельные ракеты,

– подчеркнул Игнат.

Именно этими ракетами россияне часто бьют по береговой линии. За сегодняшнюю атаку было использовано 6 "Ониксов".

Но не обошлось и без БПЛА. "Шахеды" запускали из направления Приморско-Ахтарского Краснодарского края. А также с полигона 'Чауда' во временно оккупированном Крыму.

"Беспилотники хотели достичь целей в разных регионах. Прежде всего – на Юге, там их было уничтожено немало. Но долетели до Киева. Несколько БПЛА были уничтожены в Киевской области", – рассказал Игнат.

В общей сложности было уничтожено 23 из 32 ударных дронов "Шахед".