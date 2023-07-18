В результате ночной атаки в Одессе повреждены объекты портовой инфраструктуры. Также есть разрушения нескольких частных домов.

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Последствия обстрела Одессы

Как известно, из акватории Черного моря по Одессе было выпущено 6 "Калибров". Однако все ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны.

К сожалению, обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домов. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина – его госпитализировали.

Как выглядят последствия ночного обстрела Одессы / фото ОК "Юг"

Кроме этого, на подлете с моря в Одесской области был уничтожен 21 "Шахед". Еще 4 – сбили в небе над Николаевщиной.

Кстати, в Николаеве произошло попадание в объект промышленности. Пожар оперативно потушили. К счастью, обошлось без пострадавших.

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