Внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено об'єкти портової інфраструктури. Також є руйнування кількох приватних будинків.
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Наслідки обстрілу Одеси
Як відомо, з акваторії Чорного моря по Одесі було випущено 6 "Калібрів". Однак усі ракети було знищено силами протиповітряної оборони.
На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних будинків. У власному будинку поранення отримав літній чоловік – його госпіталізували.
Як виглядають наслідки нічного обстрілу Одеси / фото ОК "Південь"
Окрім цього, на підльоті з моря на Одещині було знищено 21 "Шахед". Ще 4 – збили в небі над Миколаївщиною.
До речі, у Миколаєві сталося влучання в об'єкт промисловості. Пожежу оперативно приборкали. На щастя, обійшлось без постраждалих.
Нічний обстріл України 18 липня: що відомо
- У ніч на 18 липня ворог атакував з південного напрямку шістьома крилатими ракетами "Калібр" та 36 ударними дронами типу "Shahed".
- Пуски "Калібрів" здійснювались імовірно з російського фрегата "Адмірал Ессен", "Шахеди" – з району полігону Чауда (Крим).
- Силами та засобами Повітряних Сил знищено шість "Калібрів", 31 ворожий ударний дрон "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА.
- Крилаті ракети "Калібр" та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні – в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.
- До речі, протягом минулої доби 17 липня протиповітряною обороною знищено три ударні БпЛА типу "Шахед", один "Ланцет" та дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
- За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала до 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах.