Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Як пояснив військовий, Повітряні Сили фізично не можуть перекрити від ракетних обстрілів усю територію України.
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Як саме Повітряні Сили прикривають небо України
Розгортання додаткових систем протиповітряної оборони може лише прикрити певні території, а не повністю запобігти загрозі від російських ракет.
"Ми можемо прикрити Одеські порти, Київщину, Дніпро, Львів… Але ми не можемо перекрити всі напрямки, за якими ракети залітають в Україну", – пояснив речник Повітряних Сил.
Системи протиповітряної оборони можуть працювати по балістичним цілям лише якщо ті знаходяться у 40-кілометровому радіусі. Тому повністю перехоплювати балістичні ракети, за словами Ігната, надзвичайно важко.
Натомість під час перехоплення крилатих ракет радіус дії систем ППО збільшується. Крім того, в перехопленні таких цілей Україні дуже допоможуть західні винищувачі.
Юрій Ігнат про те, як Повітряні Сили зупиняють загрозу з неба: дивіться відео
Ракетні обстріли України: останні новини
- В ніч на 19 липня Росія масовано обстріляла Одесу, застосовуючи практично всі типи озброєння. Кілька ракет окупантів влучили у ринкове приміщення.
- За словами Ігната, Повітряним Силам було важко збивати протикорабельні крилаті ракети "Онікс", оскільки ті летять на надмалій висоті. Серед проблемних для ППО цілей також радянські ракети Х-22.
- Раніше у ГУР зазначали, що військово-промисловий комплекс Росія здатен виробляти близько 70 ракет на місяць. Частину їхніх компоненів агресор "в темну" закупає на Заході.