Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Як пояснив військовий, Повітряні Сили фізично не можуть перекрити від ракетних обстрілів усю територію України.

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Як саме Повітряні Сили прикривають небо України

Розгортання додаткових систем протиповітряної оборони може лише прикрити певні території, а не повністю запобігти загрозі від російських ракет.

"Ми можемо прикрити Одеські порти, Київщину, Дніпро, Львів… Але ми не можемо перекрити всі напрямки, за якими ракети залітають в Україну", – пояснив речник Повітряних Сил.

Системи протиповітряної оборони можуть працювати по балістичним цілям лише якщо ті знаходяться у 40-кілометровому радіусі. Тому повністю перехоплювати балістичні ракети, за словами Ігната, надзвичайно важко.

Важливо! Міжнародно визнаний кордон України з Росією простягається на понад 2000 кілометрів. Ще на 1000 кілометрів простягається кордон України з Білоруссю. Тому для того, щоб перекрити лише кордон, Україні знадобилося б близько 100 ЗРК SAMP/T або Patriot.

Натомість під час перехоплення крилатих ракет радіус дії систем ППО збільшується. Крім того, в перехопленні таких цілей Україні дуже допоможуть західні винищувачі.

Юрій Ігнат про те, як Повітряні Сили зупиняють загрозу з неба: дивіться відео

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