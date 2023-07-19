На місці удару спалахнула серйозна пожежа. Багато товару було пошкоджено вибуховою хвилею.

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В Одесі ракета влучила у промтоварний ринок

За попередньою інформацією, ворожа ракета влучила у промтоварний ринок. Вибух знищив складські приміщення з товаром, зокрема феєрверками та тютюновими виробами.

Унаслідок цього спалахнула пожежа на площі понад 2 000 квадратних метрів. Її гасила пожежна частина сусіднього підприємства – щонайменше 17 машин.

Наразі загоряння вдалося локалізувати. Внаслідок атаки постраждала одна людина. Багато товару було пошкоджено вибуховою хвилею.

Наслідки ворожого удару по Одесі / фото ДСНС

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