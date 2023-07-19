На месте удара разгорелся серьезный пожар. Многие товары были повреждены взрывной волной.
Важно Основное направление – Одесчина: ночью Россия атаковала критическую инфраструктуру и военные объекты
В Одессе ракета попала в промтоварный рынок
По предварительной информации, вражеская ракета попала в промтоварный рынок. Взрыв уничтожил складские помещения с товаром, в том числе фейерверками и табачными изделиями.
В результате этого вспыхнул пожар на площади более 2 000 квадратных метров. Его тушила пожарная часть соседнего предприятия – не менее 17 машин.
В настоящее время возгорание удалось локализовать. В результате атаки пострадал один человек. Многие товары были повреждены взрывной волной.
Последствия вражеского удара по Одессе / фото ГСЧС
Что известно о ночной атаке Одесской области 19 июля
- Ночью 19 июля оккупанты ударили по Одесской области "Ониксами", а стратегическая авиация нанесла удар ракетами Х-59, Х-22.
- В Одесском районе есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник и поражены два складских помещения в разных локациях – с табаком и фейерверками.
- Также ракеты попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки.
- В небе над Одесчиной было сбито 8 дронов типа "Shahed-136".
- В результате падения обломков дронов загорелись и повреждены туристические базы и гостиницы в прибрежной зоне Коблевской общины. Пострадали два человека.
- Также в результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоквартирных домов. По меньшей мере, 6 одесситов, среди которых 9-летний мальчик, пострадали.
- Местная жительница поделилась эмоциями от пережитого обстрела. По ее словам, сначала было зарево, взрыв, а затем тишина.
- Кстати, в сети показали, как оккупанты запускали ракеты из Крыма. Страна-террористка запустила, предварительно, из комплекса "Бастион" около 10 крылатых ракет "Оникс".
- Отметим, что по результатам боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 37 воздушных целей: 13 крылатых ракет "Калибр", 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 23 ударных БПЛА "Shahed-136/131".