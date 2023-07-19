На месте удара разгорелся серьезный пожар. Многие товары были повреждены взрывной волной.

Важно Основное направление – Одесчина: ночью Россия атаковала критическую инфраструктуру и военные объекты

В Одессе ракета попала в промтоварный рынок

По предварительной информации, вражеская ракета попала в промтоварный рынок. Взрыв уничтожил складские помещения с товаром, в том числе фейерверками и табачными изделиями.

В результате этого вспыхнул пожар на площади более 2 000 квадратных метров. Его тушила пожарная часть соседнего предприятия – не менее 17 машин.

В настоящее время возгорание удалось локализовать. В результате атаки пострадал один человек. Многие товары были повреждены взрывной волной.

Последствия вражеского удара по Одессе / фото ГСЧС

Что известно о ночной атаке Одесской области 19 июля