Про це в інтерв'ю заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, посилення ППО та західні винищувачі допоможуть прикривати гарячі напрямки й виконувати важливі завдання.
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Як Україна може контролювати небо над окупованими територіями
Ігнат наголосив, що Україні необхідно більше сучасних систем ППО й винищувачі F-16. Це допоможе зменшити тотальний контроль загарбників над окупованими територіями.
При грамотних діях, при підтримці наземного ППО, наприклад, Patriot, NASAMS, IRIS-T чи інших систем, це призведе до того, що ми контролюватимемо повітряний простір над окупованою територією. Не буде принаймні жодного тотального контролю росіян над Запорізькою чи іншими областями,
– заявив Ігнат.
Крім того, Повітряним силам необхідно мати на озброєнні хоча б одну ескадрилью винищувачів F-16, аби виконувати важливі завдання на різних ділянках фронту. Він пояснив, що кількість винищувачів згодом буде зростати, тому й захист неба буде ефективніший.
"Коли з'являється якийсь новий тип озброєння, наприклад, перші танки – воно пішло своїм ходом і арсенал поповнюється. Хоча, звичайно, є і втрати. Так само і засоби протиповітряної оборони. Наприклад, надійшли перші системи NASAMS. Тепер вона в нас не одна – вже більше. Так і з Iris-T, і з Patriot. Так буде і з F-16. Головне, щоби перші винищувачі зайшли й далі з кожним місяцем їхня кількість, можливо, буде зростати", – пояснив він.
Яка зброя необхідна ЗСУ
- Ігнат заявив, що певне озброєння може переломити хід війни. Речник Повітряних сил окрім винищувачів F-16, натякнув і на ракетні комплекси ATACMS.
- Крім того, касетні боєприпаси, які передали США на потреби ЗСУ, можуть уражати великі квадрати території. За словами Ігната, якщо такий снаряд впаде на аеродром противника, то майже вся техніка на ньому буде виведена із ладу.
- Разом з тим, системи ППО фізично не можуть перекрити від ракетних обстрілів усю територію України. Ігнат пояснив, для того, щоб перекрити кордон від балістичних ракет ворога, Україні знадобилося б близько 100 ЗРК SAMP/T або Patriot.