Про це в інтерв'ю заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, посилення ППО та західні винищувачі допоможуть прикривати гарячі напрямки й виконувати важливі завдання.

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Як Україна може контролювати небо над окупованими територіями

Ігнат наголосив, що Україні необхідно більше сучасних систем ППО й винищувачі F-16. Це допоможе зменшити тотальний контроль загарбників над окупованими територіями.

При грамотних діях, при підтримці наземного ППО, наприклад, Patriot, NASAMS, IRIS-T чи інших систем, це призведе до того, що ми контролюватимемо повітряний простір над окупованою територією. Не буде принаймні жодного тотального контролю росіян над Запорізькою чи іншими областями,

– заявив Ігнат.

Крім того, Повітряним силам необхідно мати на озброєнні хоча б одну ескадрилью винищувачів F-16, аби виконувати важливі завдання на різних ділянках фронту. Він пояснив, що кількість винищувачів згодом буде зростати, тому й захист неба буде ефективніший.

"Коли з'являється якийсь новий тип озброєння, наприклад, перші танки – воно пішло своїм ходом і арсенал поповнюється. Хоча, звичайно, є і втрати. Так само і засоби протиповітряної оборони. Наприклад, надійшли перші системи NASAMS. Тепер вона в нас не одна – вже більше. Так і з Iris-T, і з Patriot. Так буде і з F-16. Головне, щоби перші винищувачі зайшли й далі з кожним місяцем їхня кількість, можливо, буде зростати", – пояснив він.

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