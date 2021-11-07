Україна та Туреччина спільно займуться спростуванням радянсько-російських історичних наративів

Україна та Туреччина домовилися про створення двосторонньої комісії науковців, які вивчатимуть оригінали документів та відкриватимуть невідомі сторінки спільної історії обох держав.

Ще одним завданням фахівців буде спростування існуючих стереотипів чи викривлень. Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар.

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Нещодавно міністри закордонних справ України й Туреччини Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу домовилися про створення двосторонньої комісії істориків та науковців, які будуть займатися спільною історією, зокрема базуючись на архівах, які є в наших країнах,

– сказав дипломат.

Туреччина готова до співпраці

Він нагадав про віднайдений раніше у турецьких архівах оригінал Брест-Литовського мирного договору та вказав, що "південний напрямок зовнішньої політики та загалом взаємодія з півднем традиційно була важливою для України".

Історія цього виміру поки не до кінця розкрита та описана, тому маємо багато чого вивчати. Туреччина готова до співпраці у цьому напрямку,

– наголосив посол.

Василь Боднар зазначив, що історія України загалом та історія українсько-турецьких відносин, зокрема, довгий період викладалася під впливом радянсько-російських наративів.

Мовне питання – важливий напрямок

В 2020 році українські дипломати віднайшли в Османському архіві оригінали текстів Брест-Литовського мирного договору. Оригінал цього документа в Україні не зберігся.

Окрім цього дипломат додав, що ще одним важливим напрямком роботи в культурній дипломатії залишатиметься мовне питання.

Мовний трек став загальнодержавним, і ми зацікавлені у співпраці з Асоціацією турецької мови, зокрема у питанні використання топонімів та правильної їх транслітерації, використання сучасної української мови при перекладі, взаємодії у лінгвістичних питаннях,

– підсумував він.

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