Дипломати обговорили низку важливих тем, зокрема співробітництво у сфері оборонної промисловості
Важливо Україна закупить наступну партію турецьких безпілотників Bayraktar TВ2
Кулеба розповів, що він разом з турецьким колегою обговорювали подальший розвиток військово-технічного співробітництва. У цьому контексті очільники міністерств закордонних справ України та Туреччини порушили питання про виробництво безпілотників Bayraktar в Україні.
Туреччина також цікавиться можливостями українського "Антонова". Ефективність наших літаків була яскраво доведена під час ліквідації пожеж у Туреччині,
– зазначив Кулеба.
Що відомо про Bayraktar?Це турецький ударний безпілотник нового покоління, який неодноразово доводив свою ефективність впродовж 6 років. Його активно застосовують у збройних конфліктах, зокрема – на сході Європи та на Близькому Сході. Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби. Разом з високоточним ракетним озброєнням безпілотники здатні знищувати бронетехніку і морські цілі ворога.
Також міністри обговорили перспективи подальшої українсько-турецької співпраці у сферах:
- політики та безпеки,
- торгівлі та інвестицій,
- енергетики,
- інфраструктури,
- транспорту та літакобудування.
Візит очільника МЗС Туреччини в Україну: головне
- 7 – 8 жовтня міністр закордонних справ Турецької Республіки здійснює робочий візит до України на запрошення Кулеби. У Львові глави української та турецької дипломатії мали провести дев'яте засідання Спільної групи стратегічного планування.
- Переговори спрямовані на підготовку до проведення Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України та Туреччини на початку 2022 року в Києві.
- 8 жовтня Дмитро Кулеба і Мевлют Чавушоглу завітають до Львівського національного університету імені Івана Франка, де візьмуть участь у міжнародній конференції "Дипломатія єднає: новітні перспективи спільних традицій".
Зустріч Кулеби з турецьким колегою / Фото МЗС України