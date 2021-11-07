Украина и Турция совместно займутся опровержением советско-российских исторических нарративов
Источник:Укринформ
Украина и Турция договорились о создании двусторонней комиссии ученых, которые будут изучать оригиналы документов и открывать неизвестные страницы общей истории обоих государств.
Еще одной задачей специалистов будет опровержение существующих стереотипов или искажений. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднарь.
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Недавно министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу договорились о создании двусторонней комиссии историков и ученых, которые будут заниматься общей историей, в частности, основываясь на архивах, имеющихся в наших странах,
– сказал дипломат.
Турция готова к сотрудничеству
Он напомнил об найденном ранее в турецких архивах оригинале Брест-Литовского мирного договора и указал, что "южное направление внешней политики и вообще взаимодействие с югом традиционно было важным для Украины".
История этого измерения пока не до конца раскрыта и описана, поэтому многое будут изучать. Турция готова к сотрудничеству в этом направлении,
– подчеркнул посол.
Василий Боднар отметил, что история Украины в целом и история украинско-турецких отношений, в частности, долгий период излагалась под влиянием советско-российских нарративов.Обратите внимание! В 2020 году украинские дипломаты обнаружили в Османском архиве оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора. Подлинник этого документа в Украине не сохранился.
Языковой вопрос – важное направление
Кроме того, дипломат добавил, что еще одним важным направлением работы в культурной дипломатии будет оставаться языковой вопрос.
Языковой трек стал общегосударственным, и мы заинтересованы в сотрудничестве с Ассоциацией турецкого языка, в частности, в вопросе использования топонимов и правильной их транслитерации, использования современного украинского языка при переводе, взаимодействия в лингвистических вопросах,
– подытожил он.
Визит Чавушоглу в Украину: коротко
- Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 7 – 8 октября совершил рабочий визит в Украину по приглашению украинского коллеги Дмитрия Кулебы.
- Руководители дипломатии встретились во Львове, где обсудили ряд важных тем, в том числе подняли вопрос о производстве беспилотников Bayraktar в нашей стране.
- Переговоры были направлены на подготовку к проведению Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции в 2022 году в Киеве.