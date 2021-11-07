Украина и Турция совместно займутся опровержением советско-российских исторических нарративов

Украина и Турция договорились о создании двусторонней комиссии ученых, которые будут изучать оригиналы документов и открывать неизвестные страницы общей истории обоих государств.

Еще одной задачей специалистов будет опровержение существующих стереотипов или искажений. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднарь.

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Недавно министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу договорились о создании двусторонней комиссии историков и ученых, которые будут заниматься общей историей, в частности, основываясь на архивах, имеющихся в наших странах,

– сказал дипломат.

Турция готова к сотрудничеству

Он напомнил об найденном ранее в турецких архивах оригинале Брест-Литовского мирного договора и указал, что "южное направление внешней политики и вообще взаимодействие с югом традиционно было важным для Украины".

История этого измерения пока не до конца раскрыта и описана, поэтому многое будут изучать. Турция готова к сотрудничеству в этом направлении,

– подчеркнул посол.

Василий Боднар отметил, что история Украины в целом и история украинско-турецких отношений, в частности, долгий период излагалась под влиянием советско-российских нарративов.

Языковой вопрос – важное направление

В 2020 году украинские дипломаты обнаружили в Османском архиве оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора. Подлинник этого документа в Украине не сохранился.

Кроме того, дипломат добавил, что еще одним важным направлением работы в культурной дипломатии будет оставаться языковой вопрос.

Языковой трек стал общегосударственным, и мы заинтересованы в сотрудничестве с Ассоциацией турецкого языка, в частности, в вопросе использования топонимов и правильной их транслитерации, использования современного украинского языка при переводе, взаимодействия в лингвистических вопросах,

– подытожил он.

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