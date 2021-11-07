Ще одним завданням фахівців буде спростування існуючих стереотипів чи викривлень. Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар.
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Нещодавно міністри закордонних справ України й Туреччини Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу домовилися про створення двосторонньої комісії істориків та науковців, які будуть займатися спільною історією, зокрема базуючись на архівах, які є в наших країнах,
– сказав дипломат.
Туреччина готова до співпраці
Він нагадав про віднайдений раніше у турецьких архівах оригінал Брест-Литовського мирного договору та вказав, що "південний напрямок зовнішньої політики та загалом взаємодія з півднем традиційно була важливою для України".
Історія цього виміру поки не до кінця розкрита та описана, тому маємо багато чого вивчати. Туреччина готова до співпраці у цьому напрямку,
– наголосив посол.
Василь Боднар зазначив, що історія України загалом та історія українсько-турецьких відносин, зокрема, довгий період викладалася під впливом радянсько-російських наративів.
Мовне питання – важливий напрямок
Окрім цього дипломат додав, що ще одним важливим напрямком роботи в культурній дипломатії залишатиметься мовне питання.
Мовний трек став загальнодержавним, і ми зацікавлені у співпраці з Асоціацією турецької мови, зокрема у питанні використання топонімів та правильної їх транслітерації, використання сучасної української мови при перекладі, взаємодії у лінгвістичних питаннях,
– підсумував він.
Візит Чавушоглу до України: коротко
- Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 7 – 8 жовтня здійснив робочий візит до України на запрошення українського колеги Дмитра Кулеби.
- Очільники дипломатії зустрілися у Львові, де обговорили низку важливих тем, зокрема порушили питання про виробництво безпілотників Bayraktar у нашій країні.
- Перемовини були спрямовані й на підготовку до проведення Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України і Туреччини у 2022 році в Києві.