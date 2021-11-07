Ще одним завданням фахівців буде спростування існуючих стереотипів чи викривлень. Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар.

Читайте також Новий посол України в Туреччині офіційно приступив до роботи

Нещодавно міністри закордонних справ України й Туреччини Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу домовилися про створення двосторонньої комісії істориків та науковців, які будуть займатися спільною історією, зокрема базуючись на архівах, які є в наших країнах,

– сказав дипломат.

Туреччина готова до співпраці

Він нагадав про віднайдений раніше у турецьких архівах оригінал Брест-Литовського мирного договору та вказав, що "південний напрямок зовнішньої політики та загалом взаємодія з півднем традиційно була важливою для України".

Історія цього виміру поки не до кінця розкрита та описана, тому маємо багато чого вивчати. Туреччина готова до співпраці у цьому напрямку,

– наголосив посол.

Василь Боднар зазначив, що історія України загалом та історія українсько-турецьких відносин, зокрема, довгий період викладалася під впливом радянсько-російських наративів.

Зверніть увагу! В 2020 році українські дипломати віднайшли в Османському архіві оригінали текстів Брест-Литовського мирного договору. Оригінал цього документа в Україні не зберігся.

Мовне питання – важливий напрямок

Окрім цього дипломат додав, що ще одним важливим напрямком роботи в культурній дипломатії залишатиметься мовне питання.

Мовний трек став загальнодержавним, і ми зацікавлені у співпраці з Асоціацією турецької мови, зокрема у питанні використання топонімів та правильної їх транслітерації, використання сучасної української мови при перекладі, взаємодії у лінгвістичних питаннях,

– підсумував він.

Візит Чавушоглу до України: коротко