Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що ворог справді має готовність. Від окупантів можна очікувати обстріл на свята, який вони роблять спеціально для тиску на українців.

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Чи можуть росіяни здійснити подвійний ракетний обстріл на Новий рік

Військовий експерт зауважив, що росіяни завжди намагались здійснювати тиск на українців саме на свята, завдаючи ракетних обстрілів. Остання масована атака на Різдво цьому приклад.

Від росіян можна очікувати чого завгодно, готовність у них є. Чи то свята, чи інші знаменні дати,

– зазначив Світан.

Повторний обстріл після свята, на думку військового експерта, справді можливий протягом тижня або 10 днів. Саме за цей час ворог зможе накопичити ресурси та підготуватись.

Водночас окупанти можуть вже готуватись до подвійної атаки, яку можуть здійснити протягом доби.

Світан додав, що цілями ворога, найімовірніше, буде критична інфраструктура України, особливо енергетика. Окупанти будуть намагатись здійснити у такий спосіб психологічний тиск на українців.