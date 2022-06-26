Україна відзначає День кримськотатарського прапора: символізм та історія стяга

Україна 26 червня вшановує національний прапор одного з корінних народів Криму – кримських татар. Уже понад 8 років це свято, на жаль, майже неможливо відзначити на території півострова через його окупацію Росією, втім історія та символізм стяга доводять, що невдовзі це знову стане можливим.

Про те, що символізує кримськотатарський прапор та крізь які віхи історії символу й народу довелося пройти, розповіли у Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим. В Офісі Президента та низці іноземних посольств привітали кримських татар з Днем їхнього стяга.

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Символізм та історія кримськотатарського прапора

Кримські татари та українці по всьому світу нині, 26 червня, піднімають блакитний стяг із золотою тамгою. Блакитний колір у тюркських народів означає свободу, силу, чесність і чистоту, а суцільна блакить полотна є символом єднання. Золота тамга є родовим знаком Ґіреїв, правлячої династії Кримського ханства.

Прапор кримських татар був затверджений першим Курултаєм одразу після Лютневої революції та падіння російської імперії у 1917 році. На ці збори, зокрема, приїздила й еліта Української Народної Республіки. Однак після приходу більшовиків стяг опинився поза законом.

Після десятиліть репресій, депортації та повернення на батьківщину, прапор був поновлений і прийнятий як національний другим Курултаєм, вже у 1991 році, 26 червня, – ця дата з 2010 року офіційно й стала Днем вшанування кримськотатарського народного символу.

Циклічність історії

З 26 лютого 2014 року кримськотатарський стяг став не лише символом одного з корінних народів України, а й символом боротьби та спротиву російській окупації Криму. Того дня на площі під Кримським парламентом майоріли державний та кримськотатарський прапори.

Зазначається, що безліч активістів у тимчасово окупованому Криму напередодні 26 червня отримують так звані "застереження" від російського ФСБ щодо "несанкціонованих зібрань". Фактично, це повідомлення з погрозами з метою не допустити будь-які заходи з ушанування кримськотатарського прапора – людей погрожують ув'язнювати через буцімто "екстремізм".

Правозахисники повідомляють, що цього тижня понад 50 активістів у тимчасово окупованому Криму отримали подібні "попередження" від ФСБ.

До слова, упродовж століть кримські татари жили пліч-о-пліч з українцями, спільно билися проти ворогів, національна символіка та етнічна самосвідомість наших народів зазнавали репресій з боку як російської імперії, так і радянської влади.

Саме у рік проголошення незалежності України кримськотатарський прапор знову міг вільно майоріти на флагштоках. Історія неодмінно повториться, адже щодня наша держава наближає деокупацію півострова Крим.

Урочисті заходи зі вшанування кримськотатарського прапора проходять під гаслом "Два прапори – одна країна". Уже 8 років ми виборюємо своє право на свободу, демократичне суспільство та європейське майбутнє. Закликаємо підняти сьогодні поряд із державним також кримськотатарський прапор: на будівлях обласних адміністрацій, місцевого самоврядування, на кораблях і на фронті,

– йдеться у повідомленні Представництва президента в АР Крим.

Привітання з Днем кримськотатарського прапора

В Офісі Президента зауважили, що близько 80% політичних в'язнів у Криму нині – саме кримські татари, серед яких і перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов. Тому сьогодні прапор кримських татар підіймають не лише як символ народу, а й як один із символів боротьби за деокупацію Криму.

Віримо, що правда та справедливість переможуть, а у звільненому Сімферополі знову майорітимуть українські й кримськотатарські стяги,

– підкреслили в ОП.

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у твітері додав, що ніхто не знає сутності російського нацизму так добре, як кримські татари. "Коли тебе позбавляють дому, кидають у тюрми та переслідують лише тому, що ти іншої національності. Імперія обов'язково буде знищена, Крим буде Україною, а над Ай-Петрі майорітиме кримськотатарський прапор", – зазначив посадовець.

Долучились до вшанування кримськотатарського символа й у Посольстві США в Україні – таким чином там наголосили на непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Британська дипломатка Мелінда Сіммонс також підтримала свято. Надзвичайний і повноважний пані посол Великої Британії в Україні розповіла, що їй подарували сумку ручної роботи у кольорах прапорів українського та кримськотатарського народів. Щороку цього дня, 26 червня, у знак солідарності з Днем стяга кримських татар, вона її використовує.

До слова, з нагоди Дня кримськотатарського прапора, біля будівлі МЗС України відбулось урочисте підняття блакитного стягу з тамгою. Постійна представниця президента в АР Крим Таміла Ташева наголосила, що війна, яка почалась 8 років тому, завершиться підняттям кримськотатарського та українського державного прапорів над Севастополем, Ялтою, Керчю, Бахчисараєм та Сімферополем.

Урочистості з нагоди Дня кримськотатарського прапора біля будівлі МЗС України / Фото Представництво Президента України в АР Крим

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