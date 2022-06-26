Украина отмечает День крымскотатарского флага: символизм и история

Украина 26 июня чтит национальный флаг одного из коренных народов Крыма – крымских татар. Уже более 8 лет этот праздник, к сожалению, почти невозможно отметить на территории полуострова из-за его оккупации Россией, впрочем, история и символизм флага доказывают, что вскоре это снова станет возможным.

О том, что символизирует крымскотатарский флаг и через какие вехи истории символа и народа пришлось пройти, рассказали в Представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым. В Офисе Президента и ряде иностранных посольств поздравили крымских татар с Днем их флага.

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Символизм и история крымскотатарского флага

Крымские татары и украинцы по всему миру в этот день, 26 июня, поднимают голубой флаг с золотой тамгой. Голубой цвет у тюркских народов означает свободу, силу, честность и чистоту, а сплошная голубизна полотна – символ единения. Золотая тамга – родовой знак Гиреев, правящей династии Крымского ханства.

Флаг крымских татар был утвержден первым Курултаем сразу после Февральской революции и падения российской империи в 1917 году. На это собрание, в частности, приезжала и элита Украинской Народной Республики. Однако после прихода большевиков флаг оказался вне закона.

После десятилетий репрессий, депортации и возвращения на родину, флаг был восстановлен и принят как национальный вторым Курултаем уже в 1991 году, 26 июня, – эта дата с 2010 года официально и стала Днем чествования крымскотатарского народного символа.

Цикличность истории

С 26 февраля 2014 года крымскотатарское знамя стало не только символом одного из коренных народов Украины, но и символом борьбы и сопротивления российской оккупации Крыма. В тот день на площади под Крымским парламентом развевались государственные и крымскотатарские флаги.

Отмечается, что множество активистов во временно оккупированном Крыму накануне 26 июня получают так называемые "предостережения" от российского ФСБ по поводу "несанкционированных собраний". Фактически, это сообщения с угрозами с целью не допустить каких-либо мероприятий по чествованию крымскотатарского флага – людям угрожают арестом из-за якобы "экстремизма".

Правозащитники сообщают, что на этой неделе более 50 активистов во временно оккупированном Крыму получили подобные предупреждения от ФСБ.

К слову, на протяжении веков крымские татары жили бок о бок с украинцами, вместе сражались против врагов, национальная символика и этническое самосознание наших народов подвергались репрессиям со стороны как российской империи, так и советской власти.

Именно в год провозглашения независимости Украины крымскотатарский флаг снова мог свободно развеваться на флагштоках. История непременно повторится, ведь каждый день наше государство приближает деоккупацию полуострова Крым.

Торжественные мероприятия по чествованию крымскотатарского флага проходят под лозунгом "Два флага – одна страна ". Уже 8 лет мы боремся за свое право на свободу, демократическое общество и европейское будущее. Призываем поднять сегодня рядом с государственным также крымскотатарский флаг: на зданиях областных администраций, местного самоуправления, на кораблях и на фронте,

– говорится в сообщении Представительства Президента в АР Крым.

Поздравление с Днем крымскотатарского флага

В Офисе Президента отметили, что около 80% политических заключенных в Крыму сейчас – именно крымские татары, среди которых и первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов. Поэтому сегодня флаг крымских татар поднимают не только как символ народа, но и как один из символов борьбы за деоккупацию Крыма.

Верим, что правда и справедливость победят, а в освобожденном Симферополе снова будут развеваться украинские и крымскотатарские флаги,

– подчеркнули в ОП.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк на своей странице в твиттере добавил, что никто не знает сущности российского нацизма так хорошо, как крымские татары. "Когда тебя лишают дома, бросают в тюрьмы и преследуют только потому, что ты другой национальности. Империя обязательно будет уничтожена, Крым будет Украиной, а над Ай-Петри будет развеваться крымскотатарский флаг", – отметил чиновник.

Присоединились к чествованию крымскотатарского символа и в Посольстве США в Украине – таким образом там отметили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Британский дипломат Мелинда Симмонс также поддержала праздник. Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине рассказала, что ей подарили сумку ручной работы в цветах флагов украинского и крымскотатарского народов. Ежегодно в этот день, 26 июня, в знак солидарности с Днем флага крымских татар она ею пользуется.

К слову, по случаю Дня крымскотатарского флага возле здания МИД Украины состоялось торжественное поднятие голубого флага с тамгой. Постоянная представительница президента в АР Крым Тамила Ташева подчеркнула, что начавшаяся 8 лет назад война завершится поднятием крымскотатарского и украинского государственных флагов над Севастополем, Ялтой, Керчью, Бахчисараем и Симферополем.

Торжества по случаю Дня крымскотатарского флага возле здания МИД Украины / Фото Представительство Президента Украины в АР Крым

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