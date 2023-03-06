Україна виконала всі рекомендації для переговорів про вступ в ЄС

6 березня Україна виконала всі 7 рекомендацій ЄС. Цьому передувало призначення нового директора НАБУ Семена Кривоноса.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що перед призначенням був прозорий конкурс. Комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ.

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Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отриманні статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ,

– повідомив прем'єр.

Він додав, що з призначенням директора НАБУ Україна тепер має повністю сформовану та незалежну антикорупційну інфраструктуру.

Варто нагадати, що НАБУ працювало без постійного керівника з квітня 2022 року. Тоді закінчились повноваження Артема Ситника. Обов'язки директора виконував перший заступник Гізо Углава.

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