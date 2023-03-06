Україна виконала всі рекомендації для переговорів про вступ в ЄС
Джерело:Денис Шмигаль
6 березня Україна виконала всі 7 рекомендацій ЄС. Цьому передувало призначення нового директора НАБУ Семена Кривоноса.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що перед призначенням був прозорий конкурс. Комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ.
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Україна стала на крок ближчою до членства в ЄС
Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отриманні статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ,
– повідомив прем'єр.
Він додав, що з призначенням директора НАБУ Україна тепер має повністю сформовану та незалежну антикорупційну інфраструктуру.
Варто нагадати, що НАБУ працювало без постійного керівника з квітня 2022 року. Тоді закінчились повноваження Артема Ситника. Обов'язки директора виконував перший заступник Гізо Углава.
ЄС пришвидшить переговори про вступ: що відомо
- За підсумками саміту Україна – ЄС, який відбувся на початку лютого, Євросоюз погодився надати Україні проміжну оцінку виконання нею семи критеріїв, отриманих зі статусом кандидата. Цей крок Брюсселя має пришвидшити переговори з Україною про вступ у ЄС.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн інформувала, що навесні 2023 року комісія підготовить лише "усний звіт для країн-членів ЄС". Без офіційного документа від ЄС з оцінкою виконання та описом проблем, Україна не може виконати "роботу над помилками" щодо втілення семи критеріїв.
- Відтак, як констатували журналісти, це загрожувало тим, що переговори про членство України в ЄС не могли розпочатися у 2023 році. Однак за підсумками саміту Україна – ЄС у Євросоюзі погодилися покласти "усний звіт" на папір та офіційно передати Україні.
- Володимир Зеленський заявив, що розпочати переговори про членство у 2023 році – це мета українців. "Навіть не мета, а ціль", – сказав президент України.