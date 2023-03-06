Украина выполнила все рекомендации по переговорам о вступлении в ЕС

6 марта Украина выполнила все 7 рекомендаций ЕС. Этому предшествовало назначение нового директора НАБУ Семена Кривоноса.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что перед назначением был прозрачный конкурс. Комиссия, которая, в частности, состояла и из международных партнеров, определила трех кандидатов на должность директора НАБУ.

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Теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, определенных при получении статуса кандидата. Это демонстрирует нашу целенаправленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении,

– сообщил премьер.

Он добавил, что с назначением директора НАБУ Украина теперь имеет полностью сформированную и независимую антикоррупционную инфраструктуру.

Следует напомнить, что НАБУ работало без постоянного руководителя с апреля 2022 года. Тогда закончились полномочия Артема Сытника. Обязанности директора выполнял первый заместитель Гизо Углава.

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