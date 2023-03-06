Украина выполнила все рекомендации по переговорам о вступлении в ЕС
Источник:Денис Шмыгаль
6 марта Украина выполнила все 7 рекомендаций ЕС. Этому предшествовало назначение нового директора НАБУ Семена Кривоноса.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что перед назначением был прозрачный конкурс. Комиссия, которая, в частности, состояла и из международных партнеров, определила трех кандидатов на должность директора НАБУ.
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Украина стала на шаг ближе к членству в ЕС
Теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, определенных при получении статуса кандидата. Это демонстрирует нашу целенаправленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении,
– сообщил премьер.
Он добавил, что с назначением директора НАБУ Украина теперь имеет полностью сформированную и независимую антикоррупционную инфраструктуру.
Следует напомнить, что НАБУ работало без постоянного руководителя с апреля 2022 года. Тогда закончились полномочия Артема Сытника. Обязанности директора выполнял первый заместитель Гизо Углава.
ЕС ускорит переговоры о вступлении: что известно
- По итогам прошедшего в начале февраля саммита Украина – ЕС Евросоюз согласился предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев, полученных со статусом кандидата. Этот шаг Брюсселя должен ускорить переговоры с Украиной о вступлении в ЕС.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен информировала, что весной 2023 года комиссия подготовит только "устный отчет для стран-членов ЕС". Без официального документа от ЕС с оценкой выполнения и описанием проблем, Украина не может выполнить "работу над ошибками" по воплощению семи критериев.
- Как констатировали журналисты, это угрожало тем, что переговоры о членстве Украины в ЕС не могли начаться в 2023 году. Однако по итогам саммита Украина-ЕС в Евросоюзе согласились положить "устный отчет" на бумагу и официально передать Украине.
- Владимир Зеленский заявил, что начать переговоры о членстве в 2023 году – это цель украинцев.