Україна та ЄС підписали угоди про спільний авіапростір: що це означає для українців

Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Тепер наша країна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС.

Історичну угоду підписали під час саміту Україна – ЄС, який стартував 12 жовтня у Києві.

Важливо "Вільне небо" та інновації: на саміті Україна – ЄС підпишуть 3 угоди

Документ підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Що передбачає угода

Згідно з договором, будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Крім того, європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

Зараз внутрішні рейси здійснюють лише українські компанії. Вони встановлюють ціну на квитки та конкурують між собою. Однак, коли в Україну увійдуть міжнародні лоукостери, наші авіакомпанії будуть змушені конкурувати ще й з ними. А це означає більш вигідні та доступні пропозиції для українців.

Раніше представник ЄС заявив, що підписання договору про "відкрите небі":

підвищить кількість мандрівників,

дасть поштовх туристичній привабливості України.

Крім того, угода про "відкрите небо" з ЄС дозволить збільшити кількість компаній на ринку авіаперевезень України.

Які ще переваги отримають українці

Як зауважила віцепрем'єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина, "Угода про вільне небо" – це довгоочікуваний документ, завдяки якому Україна інтегрується в спільний з ЄС авіапростір.

В Україні з'явиться більше авіаперевізників, відтак вартість подорожей для пасажирів стане доступнішою,

– підкреслила вона.

До того ж авіаподорожі відповідатимуть європейським стандартам безпеки та якості. Це зумовить ріст конкуренції між перевізниками. Відтак ціни на квитки на авіарейси можуть знизитись