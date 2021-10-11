Один з чиновників ЄС заявив, що під час саміту підпишуть угоду "про вільне небо". В інших документах мовитиметься про приєднання України до програми досліджень та інновацій Horizon Europe, а також – програми "Креативна Європа".
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Посадовець наголосив, що угода "про вільне небо" активізує туристичну привабливість України. Зокрема, на український ринок можуть зайти нові перевізники.
Під час саміту також обговорять:
- боротьбу з пандемією коронавірусу;
- ситуацію у Криму та на Донбасі;
- енергетичну безпеку України.
Долучення України до Horizon Europe
- Horizon Europe – програма наукових досліджень та інновацій.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що участь України у Horizon Europe означатиме співробітництво в усіх наукових сферах: від медицини до космосу.
- Окрім того, це надасть додаткові фінансові можливості для наукових установ та обмін досвідом для українських вчених.