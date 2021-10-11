Один з чиновників ЄС заявив, що під час саміту підпишуть угоду "про вільне небо". В інших документах мовитиметься про приєднання України до програми досліджень та інновацій Horizon Europe, а також – програми "Креативна Європа".

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Посадовець наголосив, що угода "про вільне небо" активізує туристичну привабливість України. Зокрема, на український ринок можуть зайти нові перевізники.

Під час саміту також обговорять:

боротьбу з пандемією коронавірусу;

ситуацію у Криму та на Донбасі;

енергетичну безпеку України.

Долучення України до Horizon Europe