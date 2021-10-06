Про те, що уряд на засіданні 6 жовтня підтримав приєднання України до однієї із програм ЄС, у мережі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Читайте також Вагоме досягнення: наукові експерименти українських школярів потраплять на МКС
Україна долучиться до програми "Горизонт Європа"
Кабмін схвалив проєкт розпорядження президента Володимира Зеленського, який дозволить Україні укласти договір з ЄС щодо участі в "Горизонт Європи" – європейській програмі наукових досліджень та інновацій.
Участь у цій програмі означає співробітництво в усіх наукових сферах: від медицини до космосу,
– зазначив Шмигаль.
За його словами, це також додаткові фінансові можливості для наукових установ та обмін досвідом для українських вчених.
Програма "Горизонт Європа": що про неї відомо
- "Горизонт Європа" – програма Євросоюзу із загальним бюджетом приблизно 100 мільярдів євро, що спрямована на сприяння досягненню єдиного європейського наукового простору та інноваційного союзу. Вона розрахована на період 2021 – 2027 років.
- Її основною метою є колаборація між європейськими країнами та країнами-партнерами з метою подолання нових викликів, спричинених проблемою зміни клімату, початком четвертої промислової революції та подоланням наслідків пандемії COVID-19.
- Програма спрямована на підтримку наукових досліджень, розробку інноваційних рішень, розвиток малого та середнього бізнесу в межах виконання спільних міжнародних проєктів та участі в програмах обміну з країнами ЄС.
Джерело: ЄОНТЦ
Текст допису Дениса Шмигаля:
Україна доєднається до програми "Горизонт Європа".
Уряд схвалив проєкт розпорядження Президента, який дасть можливість Україні укласти угоду з ЄС щодо участі в європейській програмі наукових досліджень та інновацій.
Участь у цій програмі означає співробітництво в усіх наукових сферах: від медицини до космосу. Це додаткові фінансові можливості для наших наукових установ та обмін досвідом для українських вчених.
Також планується укладення угоди щодо участі України в програмі "Євроатом", яка стосується досліджень та навчання у сфері атомної енергетики.