Про те, що уряд на засіданні 6 жовтня підтримав приєднання України до однієї із програм ЄС, у мережі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Україна долучиться до програми "Горизонт Європа"

Кабмін схвалив проєкт розпорядження президента Володимира Зеленського, який дозволить Україні укласти договір з ЄС щодо участі в "Горизонт Європи" – європейській програмі наукових досліджень та інновацій.

Участь у цій програмі означає співробітництво в усіх наукових сферах: від медицини до космосу,

– зазначив Шмигаль.

За його словами, це також додаткові фінансові можливості для наукових установ та обмін досвідом для українських вчених.

Зверніть увагу! Прем'єр повідомив і про плани укладення угоди щодо участі України в програмі "Євроатом", яка стосується досліджень та навчання у сфері атомної енергетики.

Програма "Горизонт Європа": що про неї відомо

"Горизонт Європа" – програма Євросоюзу із загальним бюджетом приблизно 100 мільярдів євро, що спрямована на сприяння досягненню єдиного європейського наукового простору та інноваційного союзу. Вона розрахована на період 2021 – 2027 років.

Її основною метою є колаборація між європейськими країнами та країнами-партнерами з метою подолання нових викликів, спричинених проблемою зміни клімату, початком четвертої промислової революції та подоланням наслідків пандемії COVID-19.

Програма спрямована на підтримку наукових досліджень, розробку інноваційних рішень, розвиток малого та середнього бізнесу в межах виконання спільних міжнародних проєктів та участі в програмах обміну з країнами ЄС.

Джерело: ЄОНТЦ

Текст допису Дениса Шмигаля:

Україна доєднається до програми "Горизонт Європа".

Уряд схвалив проєкт розпорядження Президента, який дасть можливість Україні укласти угоду з ЄС щодо участі в європейській програмі наукових досліджень та інновацій.

Участь у цій програмі означає співробітництво в усіх наукових сферах: від медицини до космосу. Це додаткові фінансові можливості для наших наукових установ та обмін досвідом для українських вчених.

Також планується укладення угоди щодо участі України в програмі "Євроатом", яка стосується досліджень та навчання у сфері атомної енергетики.