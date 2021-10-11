Один из чиновников ЕС заявил, что во время саммита подпишут соглашение "о свободном небе". В других документах идет речь о присоединении Украины к программе исследований и инноваций Horizon Europe, а также – программы "Креативная Европа".

Заметьте Торговые войны, диджитализация и соглашение об ассоциации с ЕС: что должна учесть Украина

Чиновник отметил, что соглашение "о свободном небе" активизирует туристическую привлекательность Украины. В частности, на украинский рынок могут зайти новые перевозчики.

Во время саммита также обсудят:

борьбу с пандемией коронавируса;

ситуацию в Крыму и на Донбассе;

энергетическую безопасность Украины.

Присоединение Украины к Horizon Europe