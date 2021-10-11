Один из чиновников ЕС заявил, что во время саммита подпишут соглашение "о свободном небе". В других документах идет речь о присоединении Украины к программе исследований и инноваций Horizon Europe, а также – программы "Креативная Европа".
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Чиновник отметил, что соглашение "о свободном небе" активизирует туристическую привлекательность Украины. В частности, на украинский рынок могут зайти новые перевозчики.
Во время саммита также обсудят:
- борьбу с пандемией коронавируса;
- ситуацию в Крыму и на Донбассе;
- энергетическую безопасность Украины.
Присоединение Украины к Horizon Europe
- Horizon Europe – программа научных исследований и инноваций.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что участие Украины в Horizon Europe будет означать сотрудничество во всех научных сферах: от медицины до космоса.
- Кроме того, это даст дополнительные финансовые возможности для научных учреждений и обмен опытом для украинских ученых.