В чем заключается искусство защиты от современных вызовов – обсудили эксперты в ходе пресс-конференции о торговых войнах. О чем шла речь – читайте дальше.

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Из-за новой реальности, когда многие страны пытаются навязать свои правила международной торговли, надо уметь защищаться. Поэтому неудивительно, что слоганом ежегодной конференции о торговых войнах от юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" совместно с газетой "Юридическая практика", которая прошла 5 октября, является само искусство защиты.

Национальный протекционизм и взросление

Предварительно ответив на вопросы журналистов, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина выступила с вступительной речью о пересмотре Соглашения об ассоциации с ЕС.



Ольга Стефанишина / Фото "Ильяшев и Партнеры"

Соглашение об Ассоциации с ЕС – документ, который подписала Украина в 2014 году. Полностью он заработал в 2017 году. Кабинет Министров Украина в 2020 году решил пересмотреть документ для приведения в соответствие к текущим политическим и экономическим реалиям.

Ольга Стефанишина заявила, что продолжается движение к либерализации торговли. Также чиновница заявила о планах и текущих вызовах.

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Подписание соглашения об общем авиационном пространстве с ЕС планируется в 2022 году. В 2021 году рядом с собственно европейской интеграцией актуальными стали вопросы именно энергетической безопасности. Россия использует фактор нефти и газа в своей доктрине национальной безопасности, а также в собственной геополитической игре. Ольга Стефанишина Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Также Стефанишина охарактеризовала период 2020-2021 годов как взросление от святой веры в правила до реального диалога, реальных торговых дискуссий. Без преувеличения нынешнюю ситуацию можно описать как Третья торговая мировая война, а национальный протекционизм стал трендом не только Украины, но и всего мира.

По большому счету диалог Украины с Евросоюзом сейчас стал более требовательным для обеих сторон переговорного процесса. Это при том, что Украина только десять лет назад начала реально бороться за рынки сбыта.

Тарас Качка о пересмотре Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС

Торговые дискуссии должны отвечать национальным интересам. Хотя есть и определенную натянутость в отношениях Украина – ЕС. Это касается в первую очередь торговых барьеров,

– резюмировала Стефанишина.

Напомним, 12 октября в Киеве состоится 23-й международный саммит Украина – ЕС. И важно, чтобы Украина была не только потребителем политики ЕС, но и участником дискуссий во время их выработки. По мнению Стефанишин, украинская промышленность не должна быть под давлением зеленого перехода.

Евросоюз к 2050 году стремится сделать Европу нейтрально климатическим континентом, перед этим существенно уменьшив выбросы углерода в атмосферу (в среднем на половину).

Ольга Стефанишина о саммите Украина – ЕС:

Сейчас Украине важно формировать торговые союзы. В то же время Украина четко выполняет директивы Евросоюза, в частности в создании новых рынков, заявила Стефанишина. Это касается также Закона о донорстве, Закона о рынке древесины.

И это все продолжается в то время, когда Россия разгоняет манипуляции вокруг того, что Украина составляет конкуренцию ЕС, усиливая давление на европейских политиков, чтобы те сняли или хотя бы ужесточили сакции против Кремля, наложенные за аннексию Крыма в 2014 году.



Елена Омельченко и Ольга Стефанишина / Фото "Ильяшев и Партнеры"

Наряду с Евросоюзом стратегическим торговым партнером Украины является Китай.

Сейчас формируется двустороннее соглашение о преференциальных условиях торговли,

– заявила Стефанишина.

Суть торговой войны между Китаем и США:

Глобализация не устраивает всех игроков

Темой первой сессии конференции стали внешнеэкономические векторы Украины. Во время своего выступления заместитель министра экономики Украины, а также торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, что мы сейчас наблюдаем стратегическое противостояние правил ЕС и США.



Тарас Качка / Фото AgroNews

В современной торговой политике наиболее важными вещами является упорядочение климата, диджитализация, а также перенастройки торговых цепей. Глобализация образца 2015 года сейчас не устраивает всех игроков. Также мы наблюдаем борьбу за правила в климате. Торговля, это в том числе и продовольственная безопасность и вопросы развития общества. Тарас Качка Заместитель министра экономики Украины, торговый представитель Украины

События 2021 года формируют современную политику – одна из них уже состоялась. Речь идет о саммите ООН касательно продовольственных систем. А в ближайшее время пройдет в Глазго международный климатический саммит (1-12 ноября), а также в конце ноября – начале декабря заседание министерской комиссии ВТО.

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Достаточно жаркая дискуссия между участниками сессии (Назар Бобицкий, Станислав Зинченко, Александр Домбровский) возникла вокруг углеродного тарифа – это когда бизнес и промышленность должны платить дополнительный налог за загрязнение окружающей среды. В Украине сейчас идет процесс его нормализации в юридической плоскости.

Директор Брюссельского офиса UBTA Назар Бобицкий подчеркнул, что неправильно представлять Евросоюз как нечто монолитное. Это интересы 27 стран-членов, которые в известной степени приходят к консенсусу. Украине нужно быть готовой к текущим вызовам, в том числе и касательно климатических изменений.

Уже вторая и завершающая сессия конференции касалась больше торговой самоизоляции. Там обсуждались вопросы защиты национального производителя и защиты конкуренции.

Видео конференции о торговых войнах:

Как вывод можно сказать, что искусство защиты от торговых войн заключается в поддержке отечественного производителя, понимании мировых тенденций и отстаивании национальных интересов с учетом иностранных торговых партнеров.