Азия – крупнейший по территории и населению континент, со сложной историей и бурным настоящим. Азиатские страны – одни из определяющих в международной политике XXI века, но для многих остаются почти неизвестными. Азиатский вектор внешней политики Украины требует понимания особенностей государств этого региона и стратегии развития отношений с ними на основе общих интересов.



Сергей Корсунский / Фото Twitter KorsunskySergiy

В новой книге от издательства Vivat "Как строить отношения со странами Азии. Экономика, дипломатия, культурные особенности" автор Сергей Корсунский приводит свои наблюдения относительно экономических, социальных и культурных аспектов взаимодействия со странами Юго-Восточной и Восточной Азии, которые помогут в поиске партнеров и построении прочных взаимовыгодных отношений.

СПАГЕТТИ ИЗ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Страны Юго-Восточной и Восточной Азии тесно связаны между собой и с внешними партнерами сложной системой двух- и многосторонних договоров о свободной торговле, совокупность которых специалисты называют "кастрюлей спагетти" – настолько она запутанная.

Вот примеры лишь некоторых из них: двусторонние соглашения Китай – Камбоджа, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Сингапур, Гонконг; Китай – АСЕАН; двусторонние Япония – Индия, Монголия, Южная Корея, Индонезия, Австралия, с США кроме Торгового соглашения заключено отдельное Соглашение о цифровой торговле; двусторонние Австралия – Новая Зеландия, Гонконг, Южная Корея, США, Таиланд, Малайзия, Индонезия; двусторонние Новая Зеландия – Южная Корея, Гонконг; АСЕАН – Южная Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия. Кроме того, Китай, Южная Корея и Япония ведут переговоры о создании зоны свободной торговли между ними.



Флаг АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) / Фото Wikipedia

В конце 2020 года десять стран АСЕАН, Китай, Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия подписали соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), и с 2018 года в регионе действует соглашение о Всеобъемлющем и Прогрессивном Транстихоокеанском партнерстве (ВПТТП) при участии Канады, Австралии, Брунея, Чили, Японии, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура и Вьетнама. То есть семь стран – Австралия, Бруней, Япония, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур и Вьетнам – являются сторонами обоих соглашений, которые весьма различны по уровню либерализации, условиям доступа на рынки и другим условиям торговли.

О соглашении ВРЭП Китай и 14 стран Азии подписали крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле



Лидеры стран Транстихоокеанского партнерства, 2010 год / Фото Getty Images

В то же время представление о режиме свободной торговли в Юго-Восточной Азии будет неполным, если обойти отношения стран региона с таким мощным торгово-экономическим партнером, как ЕС. В частности, 17 июля 2018 года было заключено двустороннее Соглашение о торговом партнерстве между Японией и ЕС, которое покрывает почти треть глобального ВВП. В 2020 году отдельное Соглашение о свободной торговле заключили Япония и Великобритания.

Кроме того, в сентябре 2019 года в Брюсселе был подписан документ о партнерстве ЕС и Японии для устойчивой связи и качественной инфраструктуры. Переговоры о торгово-инвестиционном соглашении между ЕС и АСЕАН были начаты в 2007 году, однако уже в 2009-м они были приостановлены. В то же время Брюссель и отдельные страны АСЕАН перешли к двухсторонним переговорам – в 2010 году с Сингапуром и Малайзией, в 2012-м – с Вьетнамом, в 2013-м – с Таиландом, в 2015-м – с Филиппинами и в 2016-м – с Индонезией. Переговоры с Сингапуром были завершены в 2014 году, с Вьетнамом – в 2015-м.



Министр международной торговли Великобритании Лиз Трасс и министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу / Фото gov.uk

Переговоры с Таиландом, Малайзией и Филиппинами приостановлены. В Брюсселе постоянно подчеркивают, что конечной целью крупнейшего в мире торгово-экономического блока является создание зоны свободной торговли между ЕС и АСЕАН, однако подобные договоренности – это всегда улица с двусторонним движением, то есть желание договариваться должно быть с обеих сторон. ЕС имеет также режим свободной торговли с Южной Кореей.

О Таиланде

Вызывает удивление, что США, которые имеют значительные интересы в Юго-Восточной и Восточной Азии, заключили со странами региона лишь четыре соглашения о свободной торговле – с Японией, Австралией, Сингапуром и Южной Кореей. При этом американские инвестиции в страны АСЕАН превышают инвестиции США в Китай, Японию, Южную Корею и Индию вместе. Именно поэтому были надежды на участие США в Транстихоокеанском партнерстве, которое значительно усилило бы американское присутствие на местных рынках. Однако, как уже отмечалось, в 2017 году решением экс-президента Трампа США вышли из переговоров по этому соглашению.



Торговое судно Zim / Фото ImagineStock

Торговая война, развернутая администрацией Трампа против Китая, принесла определенные дивиденды. В 2020 году дефицит в торговле США и КНР уменьшился почти на 100 миллиардов долларов. Однако сложно сказать, что именно стало причиной – введенные пошлины на китайские товары или все же пандемия коронавируса. Например, ноябрь 2020 года стал самым загруженным месяцем для порта Лос-Анджелеса в истории.

Ежедневно там под разгрузку становилось до 20 судов, большинство из которых прибывали из Китая. Только за тот месяц через океан было поставлено товаров на сумму 52 миллиарда долларов. Так рынок ответил на борьбу Трампа с глобализацией. Вероятность возвращения США к Транстихоокеанскому партнерству остается ключевым вопросом будущей стратегии новой администрации США в Юго-Восточной и Восточной Азии.

Об отношениях между Китаем и США Столкновение США и Китая: далеко ли до "Третьей мировой"

МНОГОСТОРОННИЕ РЕЖИМЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ

В то время как большинство стран мира принимали крайне жесткие меры по борьбе с коронавирусом, 15 ноября 2020 года 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). И его участниками стали десять государств АСЕАН, Китай, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея. В переговорах, которые начались еще в 2012 году, участвовала и Индия, но в 2020 году она вышла из процесса, преимущественно из-за разногласий с КНР – как политических, так и экономических.



Премьер-министр Индии Нарендра Моди / Фото Getty Images

ВРЭП стало основой крупнейшей в мире многосторонней зоны свободной торговли, которая охватывает 2,5 миллиарда человек, 30% мирового ВВП, 27% мировой торговли товарами и 18% – услугами. Торговля между странами-сторонами этого Соглашения превышает их торговлю с Северной Америкой и ЕС, вместе взятыми. Едва ли не по всем основным показателям ВРЭП превосходит такие торговые блоки, как НАФТА и ЕС. Отдельные обозреватели, в частности в Украине, поспешили объявить подписание соглашения огромной геополитической победой Китая. Но это не совсем так.

Возникает, например, вопрос: почему тогда почти сразу после такого оглушительного успеха на виртуальном саммите АСЕАН в конце 2020 года Си Цзиньпин впервые открыто заявил о желании Китая присоединиться к другому региональному торговому соглашению – Всеобъемлющему и Прогрессивному Транстихоокеанскому партнерству (ВПТТП), которое начало действовать в 2018 году?Оно вроде и стран меньше охватывает (11 государств, 13,5% мирового ВВП), и населения там не наберется и полмиллиарда. Может, дело в том, что среди этих государств, кроме стран Азии, еще и Канада, Чили, Мексика и Перу? Или в том, что это – именно то соглашение, к которому вполне вероятно вернутся и США, а это для КНР не является желательным?

О внешней политике Китая

Скорее всего, основная причина в том, что ВПТТП значительно глубже и сильнее, чем ВРЭП, которое специалисты называют в этом контексте просто "мелким" как по уровню снижения тарифов, так и по широте охвата тех аспектов региональной торговли, которые представляют наибольший интерес, например сельское хозяйство и торговля онлайн. В частности, учитывая, что в современном мире данные также являются товаром, в ВПТТП содержатся положения, запрещающие сторонам соглашения хранить данные только на территории стран-участниц, вводить пошлины на трансфер данных между странами, требовать от компаний-разработчиков программного обеспечения раскрывать исходные коды. Если США примут решение вернуться к вопросу участия в ВПТТП, это сделает именно это соглашение самым привлекательным по обе стороны Тихого океана. По мнению специалистов, к этому соглашению стоит привлечь также Южную Корею, Индонезию и Филиппины, но ни в коем случае – Китай.



Инфографика о соглашении ВРЭП / Фото Statista

Чтобы разобраться в том, что происходит к востоку от Индии и на запад от Японии с точки зрения торговых связей, надо повнимательнее посмотреть на структуру отношений между государствами региона, который значительно позже Европы вышел из режима войн и конфликтов.

По меньшей мере две войны с участием США – вьетнамская и корейская (более мелкие столкновения не принимаем во внимание), а также наследие Второй мировой для Японии, Южной Кореи и Китая оставили глубокий след на политическом ландшафте Восточной и Юго-Восточной Азии, в большой степени определив нынешнюю расстановку сил. В частности, как мы уже упоминали, и по сей день довольно напряженные отношения между двумя стратегическими союзниками США – Японией и Южной Кореей – во многом определяются наследием 75-летней давности.

О Вьетнамской войне

Сегодня совершенно очевидно, что в регионе доминирует Китай. Это не вызывает энтузиазма у его соседей, которые, впрочем, предпочитают, насколько это возможно, избегать конфликтов с Пекином и, более того, сотрудничать с ним. Китай искусно использует возможности ВТО и региональных инструментов для того, чтобы постоянно укреплять свои позиции. Неудивительно, что переговоры по ВРЭП закончились в ускоренном темпе именно в 2020 году, когда экономики практически всех стран региона, кроме Китая и Вьетнама, находились в рецессии.

Стремясь к активизации торговли с КНР, даже такие гиганты, как Япония, получают возможность роста (например, увеличение продаж японских автомобилей в КНР очень полезное для Токио), что уж говорить о других, менее развитых экономиках.



Темпы продаж авто в мире в 2018 году / Фото JATO

Итак, участники соглашения руководствовались простым и понятным прагматизмом. Опыт развития региональной торговли вследствие ее либерализации в прошлые годы действительно приносил практические результаты. Так, торговля между КНР и АСЕАН росла на 11% ежегодно после заключения соответствующего соглашения и значительного снижения тарифов в начале 2010 года. Аналогично Соглашение о свободной торговле между Китаем и Новой Зеландией приводило к росту на 13% ежегодно вплоть до 2019 года. Эти темпы роста значительно превышали темпы прироста глобальной торговли за тот же период.



Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и председатель КНР Си Цзиньпин / Фото China Daily

Однако подписание ВРЭП вовсе не сняло с повестки дня необходимость укреплять безопасность как в регионе Юго-Восточной и Восточной Азии, так и в более широком масштабе Азиатско-Тихоокеанского пространства. Именно поэтому почти одновременно с ВРЭП Япония подписала важные соглашения в сфере военно-технического сотрудничества и обороны с Вьетнамом и Австралией, договорилась с США, Францией, Германией и Великобританией о совместных военно-морских учениях у своих южных островов, вблизи которых все чаще появляются корабли береговой охраны КНР.

Реальностью становится механизм взаимодействия "четверки" США – Индия – Австралия – Япония именно в сфере безопасности. Совместное участие в создании масштабной зоны свободной торговли вовсе не мешает настоящей торговой войне КНР и Австралии, глубокой напряженности между Японией и Южной Кореей, непрерывным дискуссиям о свободе мореплавания в Южно-Китайском море, в которые вовлечены Вьетнам, Бруней, Индонезия и другие.



Генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг / Фото Voice of America

ВРЭП фактически призвано заменить запутанную конструкцию региональных торговых соглашений и установить как бы единые правила, значительно снизить нетарифные ограничения, вдобавок к уже достаточно низким тарифам. Самый важный элемент – установление единых правил прохождения товаров с учетом достаточно диверсифицированных логистических и производственных цепочек в регионе. Хаос и бюрократия, предшествовавшие ВРЭП, приводили к тому, что режимы свободной торговли практически не работали из-за дороговизны бюрократических процедур. Теперь все должно стать проще, прозрачнее и быстрее.

Хотя характер соглашения кажется глобальным, ВРЭП призвано принести пользу прежде всего его сторонам, а среди них больше всего – Китаю, Японии и Южной Корее. Польза эта оценивается в 500 миллиардов долларов роста суммарного мирового экспорта к 2030 году. При этом, по прогнозу аналитиков Института международной экономики Петерсона, экспорт Китая вырастет на 248 миллиардов долларов, Японии – 128 миллиардов и Кореи – 63 миллиарда. В другом исследовании, проведенном Институтом международных дел Японии, утверждается, что самым полезным ВРЭП является для Кореи, которая добавит 6,5% к своему ВВП в течение десятилетия, в то же время Япония – 5%, а Китай – 4,6%. Что касается отраслевого аспекта, то Корея надеется увеличить экспорт продукции металлургии и автомобилей, однако Япония вполне способна составить ей конкуренцию. Малайзия, Филиппины, Сингапур и Таиланд делают ставку на электронику.



Инфографика о внешней торговле Малайзии / Фото The Star

В то же время, по оценкам аналитиков, страны АСЕАН почти не получат выгоды от ВРЭП, поскольку связаны условиями других соглашений. Именно поэтому для таких стран, как Вьетнам и Малайзия, значительно выгоднее участие в ВПТТП, поскольку это соглашение, активно поддержанное в свое время Японией, имеет более глубокий уровень как снижения торговых барьеров, так и упрощения регуляторных механизмов и других бюрократических процедур. Ведь до сих пор только 22% торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе осуществлялись в рамках механизмов свободной торговли, в то же время 78% – на основе стандартных правил ВТО. Также, по прогнозу Всемирного банка, Соглашение о свободной торговле между Индонезией и ЕС принесет Джакарте значительно большие дивиденды, чем ВРЭП. А для Австралии и Новой Зеландии участие во ВРЭП вообще почти номинальное, поскольку ВРЭП практически ничего не добавляет к действующим двусторонним соглашениям и ВПТТП. О важности ВПТТП свидетельствует и тот факт, что в начале 2021 года о своем намерении присоединиться к Соглашению официально заявила Великобритания. Эта страна после Брексита стремится вернуться на мировую арену как глобальный игрок. В случае реализации этих намерений суммарный "вес" ВВП стран-участниц ВПТТП вырастет с 13,5% до 16%.



Президент Индонезии Джоко Видодо и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, 2016 год. / Фото EPA

Торговые переговоры, которые проходили в регионе в последние 8 – 10 лет в разных форматах – сначала при участии США, затем без них, с участием Индии и без нее, – высветили особую роль Японии в этих процессах. Именно Токио оказалось в центре региональной торговой "кастрюли со спагетти", вовремя подхватив инициативу подписания очень важного ВПТТП и пытаясь до последнего сохранить участие Дели в ВРЭП. О намерениях способствовать возвращению Индии во ВРЭП уже после подписания соглашения заявил премьер-министр Японии Суга.



Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент США Джо Байден / Фото The Japan Times

Собственно переговорный процесс, который привел к подписанию ВРЭП, начался в 2012 году как достаточно рутинная гармонизация торговых соглашений между странами АСЕАН. И именно Япония, а не Китай, является той силой, которая активно способствует укреплению этой группировки.

Уже в 2013 году переговоры продолжались между 16 странами – и не были легкими. Китай, действительно, сыграл важную роль в конце процесса, учитывая торговую войну с США и пандемию коронавируса, который больно ударил по экономике всех без исключения стран региона в первой половине 2020 года.

Именно поэтому все они поддержали намерения скорейшего подписания ВРЭП, которое стало первым многосторонним торговым соглашением с участием КНР. Обычно Пекин отдавал предпочтение двусторонним договоренностям, и именно поэтому заключение ВРЭП не отменило переговоры по либерализации торговли Китая с Японией и Южной Кореей, которая также заявила о намерении присоединиться к ВПТТП.



Министр промышленности Южной Кореи Сунг Юн Мо, министр торговли Китая Чжун Шань и министр торговли Японии Хироси Кадзияма, декабрь 2019 года / Фото Nikkei Asia

ВРЭП будет иметь следствием устранение 91% тарифов, которые существуют сегодня между сторонами Соглашения, в то же время ВПТТП устранил 99,9% тарифных ограничений. В рамках ВРЭП Япония устранит 61% тарифных ограничений на сельскохозяйственную продукцию из АСЕАН, Австралии и Новой Зеландии, 56% – из Китая, 49% – из Южной Кореи.

Только пять продуктов останутся защищенными – рис, пшеница, молочные продукты, сахар и мясо (говядина и свинина). В то же время количество товарных позиций, по которым не будут применяться тарифные ограничения при экспорте из Японии в Китай, вырастет с 8% до 86%, а при экспорте в Южную Корею – с 19% до 83%. Как только Соглашение вступит в силу, полностью освободятся от тарифов 87% запчастей для автомобилей, стальные изделия и тракторы. Китай и Южная Корея устранят тарифы на японское сакэ, правда лишь на 21-м и 15-м годах действия соглашения соответственно.

О японских инновациях Когда еда может быть топливом: в Японии автомобили начнут ездить на остатках рамена

Для региональных демократий задачей максимум остается возвращение в Транстихоокеанское партнерство США, хотя, по мнению специалистов, это вряд ли произойдет в ближайшее время. Слишком много сложных проблем должен решать Джо Байден в течение своей каденции. Многое будет зависеть и от того, смогут ли ведущие игроки справиться с пандемией коронавируса и как в связи с этим изменится имидж КНР. Последние опросы общественного мнения в государствах Юго-Восточной Азии свидетельствуют о преимущественно негативном восприятии КНР и позитивном – Японии, и обе эти тенденции усиливаются.

Интересно также, что "геополитическая победа Китая" – подписание ВРЭП – не ограничивает участия сторон соглашения в других торговых блоках и союзах. В отличие от ЕС, который является таможенным союзом, ВРЭП оставляет своим сторонам достаточно широкую свободу для дальнейших переговоров. Например, Австралия вполне может подписать соглашение о свободной торговле с ЕС, если захочет этого. Япония и ЕС заключили Соглашение об экономическом партнерстве в 2018 году и сейчас, как упоминалось выше, ЕС ведет ряд переговоров с другими странами региона – сторонами ВРЭП.



Что экспортировала Австралия в Азию в 2016 году / Фото Asialink Business

Но чего невозможно представить – это вхождения кого-то из соседей Китая в таможенный союз с ним. Итак, по мнению специалистов, которые глубоко разбираются в торговых хитросплетениях в Азии, ВРЭП является скорее ответом стран региона на изоляционизм США периода Дональда Трампа, чем способом формирования новой реальности, и сигналом того, что они не против продолжения процессов глобализации. Поэтому вряд ли стоит ожидать, что крупнейшая в мире зона свободной торговли как-то определит будущее мировой торговли в целом. Ее судьба по-прежнему в руках ключевых игроков – США, КНР, ЕС и Японии.