Азия – крупнейший по территории и населению континент, со сложной историей и бурным настоящим. Азиатские страны – одни из определяющих в международной политике XXI века, но для многих остаются почти неизвестными. Азиатский вектор внешней политики Украины требует понимания особенностей государств этого региона и стратегии развития отношений с ними на основе общих интересов.
Сергей Корсунский / Фото Twitter KorsunskySergiy
В новой книге от издательства Vivat "Как строить отношения со странами Азии. Экономика, дипломатия, культурные особенности" автор Сергей Корсунский приводит свои наблюдения относительно экономических, социальных и культурных аспектов взаимодействия со странами Юго-Восточной и Восточной Азии, которые помогут в поиске партнеров и построении прочных взаимовыгодных отношений.
СПАГЕТТИ ИЗ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Страны Юго-Восточной и Восточной Азии тесно связаны между собой и с внешними партнерами сложной системой двух- и многосторонних договоров о свободной торговле, совокупность которых специалисты называют "кастрюлей спагетти" – настолько она запутанная.
Вот примеры лишь некоторых из них: двусторонние соглашения Китай – Камбоджа, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Сингапур, Гонконг; Китай – АСЕАН; двусторонние Япония – Индия, Монголия, Южная Корея, Индонезия, Австралия, с США кроме Торгового соглашения заключено отдельное Соглашение о цифровой торговле; двусторонние Австралия – Новая Зеландия, Гонконг, Южная Корея, США, Таиланд, Малайзия, Индонезия; двусторонние Новая Зеландия – Южная Корея, Гонконг; АСЕАН – Южная Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия. Кроме того, Китай, Южная Корея и Япония ведут переговоры о создании зоны свободной торговли между ними.
Флаг АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) / Фото Wikipedia
В конце 2020 года десять стран АСЕАН, Китай, Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия подписали соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), и с 2018 года в регионе действует соглашение о Всеобъемлющем и Прогрессивном Транстихоокеанском партнерстве (ВПТТП) при участии Канады, Австралии, Брунея, Чили, Японии, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура и Вьетнама. То есть семь стран – Австралия, Бруней, Япония, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур и Вьетнам – являются сторонами обоих соглашений, которые весьма различны по уровню либерализации, условиям доступа на рынки и другим условиям торговли.
О соглашении ВРЭП Китай и 14 стран Азии подписали крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле
Лидеры стран Транстихоокеанского партнерства, 2010 год / Фото Getty Images
В то же время представление о режиме свободной торговли в Юго-Восточной Азии будет неполным, если обойти отношения стран региона с таким мощным торгово-экономическим партнером, как ЕС. В частности, 17 июля 2018 года было заключено двустороннее Соглашение о торговом партнерстве между Японией и ЕС, которое покрывает почти треть глобального ВВП. В 2020 году отдельное Соглашение о свободной торговле заключили Япония и Великобритания.
Кроме того, в сентябре 2019 года в Брюсселе был подписан документ о партнерстве ЕС и Японии для устойчивой связи и качественной инфраструктуры. Переговоры о торгово-инвестиционном соглашении между ЕС и АСЕАН были начаты в 2007 году, однако уже в 2009-м они были приостановлены. В то же время Брюссель и отдельные страны АСЕАН перешли к двухсторонним переговорам – в 2010 году с Сингапуром и Малайзией, в 2012-м – с Вьетнамом, в 2013-м – с Таиландом, в 2015-м – с Филиппинами и в 2016-м – с Индонезией. Переговоры с Сингапуром были завершены в 2014 году, с Вьетнамом – в 2015-м.
Министр международной торговли Великобритании Лиз Трасс и министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу / Фото gov.uk
Переговоры с Таиландом, Малайзией и Филиппинами приостановлены. В Брюсселе постоянно подчеркивают, что конечной целью крупнейшего в мире торгово-экономического блока является создание зоны свободной торговли между ЕС и АСЕАН, однако подобные договоренности – это всегда улица с двусторонним движением, то есть желание договариваться должно быть с обеих сторон. ЕС имеет также режим свободной торговли с Южной Кореей.
О Таиланде
Вызывает удивление, что США, которые имеют значительные интересы в Юго-Восточной и Восточной Азии, заключили со странами региона лишь четыре соглашения о свободной торговле – с Японией, Австралией, Сингапуром и Южной Кореей. При этом американские инвестиции в страны АСЕАН превышают инвестиции США в Китай, Японию, Южную Корею и Индию вместе. Именно поэтому были надежды на участие США в Транстихоокеанском партнерстве, которое значительно усилило бы американское присутствие на местных рынках. Однако, как уже отмечалось, в 2017 году решением экс-президента Трампа США вышли из переговоров по этому соглашению.
Торговое судно Zim / Фото ImagineStock
Торговая война, развернутая администрацией Трампа против Китая, принесла определенные дивиденды. В 2020 году дефицит в торговле США и КНР уменьшился почти на 100 миллиардов долларов. Однако сложно сказать, что именно стало причиной – введенные пошлины на китайские товары или все же пандемия коронавируса. Например, ноябрь 2020 года стал самым загруженным месяцем для порта Лос-Анджелеса в истории.
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МНОГОСТОРОННИЕ РЕЖИМЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
В то время как большинство стран мира принимали крайне жесткие меры по борьбе с коронавирусом, 15 ноября 2020 года 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). И его участниками стали десять государств АСЕАН, Китай, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея. В переговорах, которые начались еще в 2012 году, участвовала и Индия, но в 2020 году она вышла из процесса, преимущественно из-за разногласий с КНР – как политических, так и экономических.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди / Фото Getty Images
ВРЭП стало основой крупнейшей в мире многосторонней зоны свободной торговли, которая охватывает 2,5 миллиарда человек, 30% мирового ВВП, 27% мировой торговли товарами и 18% – услугами. Торговля между странами-сторонами этого Соглашения превышает их торговлю с Северной Америкой и ЕС, вместе взятыми. Едва ли не по всем основным показателям ВРЭП превосходит такие торговые блоки, как НАФТА и ЕС. Отдельные обозреватели, в частности в Украине, поспешили объявить подписание соглашения огромной геополитической победой Китая. Но это не совсем так.
Возникает, например, вопрос: почему тогда почти сразу после такого оглушительного успеха на виртуальном саммите АСЕАН в конце 2020 года Си Цзиньпин впервые открыто заявил о желании Китая присоединиться к другому региональному торговому соглашению – Всеобъемлющему и Прогрессивному Транстихоокеанскому партнерству (ВПТТП), которое начало действовать в 2018 году?Оно вроде и стран меньше охватывает (11 государств, 13,5% мирового ВВП), и населения там не наберется и полмиллиарда. Может, дело в том, что среди этих государств, кроме стран Азии, еще и Канада, Чили, Мексика и Перу? Или в том, что это – именно то соглашение, к которому вполне вероятно вернутся и США, а это для КНР не является желательным?
О внешней политике Китая
Скорее всего, основная причина в том, что ВПТТП значительно глубже и сильнее, чем ВРЭП, которое специалисты называют в этом контексте просто "мелким" как по уровню снижения тарифов, так и по широте охвата тех аспектов региональной торговли, которые представляют наибольший интерес, например сельское хозяйство и торговля онлайн. В частности, учитывая, что в современном мире данные также являются товаром, в ВПТТП содержатся положения, запрещающие сторонам соглашения хранить данные только на территории стран-участниц, вводить пошлины на трансфер данных между странами, требовать от компаний-разработчиков программного обеспечения раскрывать исходные коды. Если США примут решение вернуться к вопросу участия в ВПТТП, это сделает именно это соглашение самым привлекательным по обе стороны Тихого океана. По мнению специалистов, к этому соглашению стоит привлечь также Южную Корею, Индонезию и Филиппины, но ни в коем случае – Китай.
Инфографика о соглашении ВРЭП / Фото Statista
Чтобы разобраться в том, что происходит к востоку от Индии и на запад от Японии с точки зрения торговых связей, надо повнимательнее посмотреть на структуру отношений между государствами региона, который значительно позже Европы вышел из режима войн и конфликтов.
По меньшей мере две войны с участием США – вьетнамская и корейская (более мелкие столкновения не принимаем во внимание), а также наследие Второй мировой для Японии, Южной Кореи и Китая оставили глубокий след на политическом ландшафте Восточной и Юго-Восточной Азии, в большой степени определив нынешнюю расстановку сил. В частности, как мы уже упоминали, и по сей день довольно напряженные отношения между двумя стратегическими союзниками США – Японией и Южной Кореей – во многом определяются наследием 75-летней давности.
О Вьетнамской войне
Сегодня совершенно очевидно, что в регионе доминирует Китай. Это не вызывает энтузиазма у его соседей, которые, впрочем, предпочитают, насколько это возможно, избегать конфликтов с Пекином и, более того, сотрудничать с ним. Китай искусно использует возможности ВТО и региональных инструментов для того, чтобы постоянно укреплять свои позиции. Неудивительно, что переговоры по ВРЭП закончились в ускоренном темпе именно в 2020 году, когда экономики практически всех стран региона, кроме Китая и Вьетнама, находились в рецессии.
Стремясь к активизации торговли с КНР, даже такие гиганты, как Япония, получают возможность роста (например, увеличение продаж японских автомобилей в КНР очень полезное для Токио), что уж говорить о других, менее развитых экономиках.
Темпы продаж авто в мире в 2018 году / Фото JATO
Итак, участники соглашения руководствовались простым и понятным прагматизмом. Опыт развития региональной торговли вследствие ее либерализации в прошлые годы действительно приносил практические результаты. Так, торговля между КНР и АСЕАН росла на 11% ежегодно после заключения соответствующего соглашения и значительного снижения тарифов в начале 2010 года. Аналогично Соглашение о свободной торговле между Китаем и Новой Зеландией приводило к росту на 13% ежегодно вплоть до 2019 года. Эти темпы роста значительно превышали темпы прироста глобальной торговли за тот же период.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и председатель КНР Си Цзиньпин / Фото China Daily
Однако подписание ВРЭП вовсе не сняло с повестки дня необходимость укреплять безопасность как в регионе Юго-Восточной и Восточной Азии, так и в более широком масштабе Азиатско-Тихоокеанского пространства. Именно поэтому почти одновременно с ВРЭП Япония подписала важные соглашения в сфере военно-технического сотрудничества и обороны с Вьетнамом и Австралией, договорилась с США, Францией, Германией и Великобританией о совместных военно-морских учениях у своих южных островов, вблизи которых все чаще появляются корабли береговой охраны КНР.
Реальностью становится механизм взаимодействия "четверки" США – Индия – Австралия – Япония именно в сфере безопасности. Совместное участие в создании масштабной зоны свободной торговли вовсе не мешает настоящей торговой войне КНР и Австралии, глубокой напряженности между Японией и Южной Кореей, непрерывным дискуссиям о свободе мореплавания в Южно-Китайском море, в которые вовлечены Вьетнам, Бруней, Индонезия и другие.
Генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг / Фото Voice of America
ВРЭП фактически призвано заменить запутанную конструкцию региональных торговых соглашений и установить как бы единые правила, значительно снизить нетарифные ограничения, вдобавок к уже достаточно низким тарифам. Самый важный элемент – установление единых правил прохождения товаров с учетом достаточно диверсифицированных логистических и производственных цепочек в регионе. Хаос и бюрократия, предшествовавшие ВРЭП, приводили к тому, что режимы свободной торговли практически не работали из-за дороговизны бюрократических процедур. Теперь все должно стать проще, прозрачнее и быстрее.
Хотя характер соглашения кажется глобальным, ВРЭП призвано принести пользу прежде всего его сторонам, а среди них больше всего – Китаю, Японии и Южной Корее. Польза эта оценивается в 500 миллиардов долларов роста суммарного мирового экспорта к 2030 году. При этом, по прогнозу аналитиков Института международной экономики Петерсона, экспорт Китая вырастет на 248 миллиардов долларов, Японии – 128 миллиардов и Кореи – 63 миллиарда. В другом исследовании, проведенном Институтом международных дел Японии, утверждается, что самым полезным ВРЭП является для Кореи, которая добавит 6,5% к своему ВВП в течение десятилетия, в то же время Япония – 5%, а Китай – 4,6%. Что касается отраслевого аспекта, то Корея надеется увеличить экспорт продукции металлургии и автомобилей, однако Япония вполне способна составить ей конкуренцию. Малайзия, Филиппины, Сингапур и Таиланд делают ставку на электронику.
Инфографика о внешней торговле Малайзии / Фото The Star
В то же время, по оценкам аналитиков, страны АСЕАН почти не получат выгоды от ВРЭП, поскольку связаны условиями других соглашений. Именно поэтому для таких стран, как Вьетнам и Малайзия, значительно выгоднее участие в ВПТТП, поскольку это соглашение, активно поддержанное в свое время Японией, имеет более глубокий уровень как снижения торговых барьеров, так и упрощения регуляторных механизмов и других бюрократических процедур. Ведь до сих пор только 22% торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе осуществлялись в рамках механизмов свободной торговли, в то же время 78% – на основе стандартных правил ВТО. Также, по прогнозу Всемирного банка, Соглашение о свободной торговле между Индонезией и ЕС принесет Джакарте значительно большие дивиденды, чем ВРЭП. А для Австралии и Новой Зеландии участие во ВРЭП вообще почти номинальное, поскольку ВРЭП практически ничего не добавляет к действующим двусторонним соглашениям и ВПТТП. О важности ВПТТП свидетельствует и тот факт, что в начале 2021 года о своем намерении присоединиться к Соглашению официально заявила Великобритания. Эта страна после Брексита стремится вернуться на мировую арену как глобальный игрок. В случае реализации этих намерений суммарный "вес" ВВП стран-участниц ВПТТП вырастет с 13,5% до 16%.
Президент Индонезии Джоко Видодо и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, 2016 год. / Фото EPA
Торговые переговоры, которые проходили в регионе в последние 8 – 10 лет в разных форматах – сначала при участии США, затем без них, с участием Индии и без нее, – высветили особую роль Японии в этих процессах. Именно Токио оказалось в центре региональной торговой "кастрюли со спагетти", вовремя подхватив инициативу подписания очень важного ВПТТП и пытаясь до последнего сохранить участие Дели в ВРЭП. О намерениях способствовать возвращению Индии во ВРЭП уже после подписания соглашения заявил премьер-министр Японии Суга.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент США Джо Байден / Фото The Japan Times
Уже в 2013 году переговоры продолжались между 16 странами – и не были легкими. Китай, действительно, сыграл важную роль в конце процесса, учитывая торговую войну с США и пандемию коронавируса, который больно ударил по экономике всех без исключения стран региона в первой половине 2020 года.
Именно поэтому все они поддержали намерения скорейшего подписания ВРЭП, которое стало первым многосторонним торговым соглашением с участием КНР. Обычно Пекин отдавал предпочтение двусторонним договоренностям, и именно поэтому заключение ВРЭП не отменило переговоры по либерализации торговли Китая с Японией и Южной Кореей, которая также заявила о намерении присоединиться к ВПТТП.
Министр промышленности Южной Кореи Сунг Юн Мо, министр торговли Китая Чжун Шань и министр торговли Японии Хироси Кадзияма, декабрь 2019 года / Фото Nikkei Asia
ВРЭП будет иметь следствием устранение 91% тарифов, которые существуют сегодня между сторонами Соглашения, в то же время ВПТТП устранил 99,9% тарифных ограничений. В рамках ВРЭП Япония устранит 61% тарифных ограничений на сельскохозяйственную продукцию из АСЕАН, Австралии и Новой Зеландии, 56% – из Китая, 49% – из Южной Кореи.
Только пять продуктов останутся защищенными – рис, пшеница, молочные продукты, сахар и мясо (говядина и свинина). В то же время количество товарных позиций, по которым не будут применяться тарифные ограничения при экспорте из Японии в Китай, вырастет с 8% до 86%, а при экспорте в Южную Корею – с 19% до 83%. Как только Соглашение вступит в силу, полностью освободятся от тарифов 87% запчастей для автомобилей, стальные изделия и тракторы. Китай и Южная Корея устранят тарифы на японское сакэ, правда лишь на 21-м и 15-м годах действия соглашения соответственно.
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Для региональных демократий задачей максимум остается возвращение в Транстихоокеанское партнерство США, хотя, по мнению специалистов, это вряд ли произойдет в ближайшее время. Слишком много сложных проблем должен решать Джо Байден в течение своей каденции. Многое будет зависеть и от того, смогут ли ведущие игроки справиться с пандемией коронавируса и как в связи с этим изменится имидж КНР. Последние опросы общественного мнения в государствах Юго-Восточной Азии свидетельствуют о преимущественно негативном восприятии КНР и позитивном – Японии, и обе эти тенденции усиливаются.
Интересно также, что "геополитическая победа Китая" – подписание ВРЭП – не ограничивает участия сторон соглашения в других торговых блоках и союзах. В отличие от ЕС, который является таможенным союзом, ВРЭП оставляет своим сторонам достаточно широкую свободу для дальнейших переговоров. Например, Австралия вполне может подписать соглашение о свободной торговле с ЕС, если захочет этого. Япония и ЕС заключили Соглашение об экономическом партнерстве в 2018 году и сейчас, как упоминалось выше, ЕС ведет ряд переговоров с другими странами региона – сторонами ВРЭП.
Что экспортировала Австралия в Азию в 2016 году / Фото Asialink Business
Но чего невозможно представить – это вхождения кого-то из соседей Китая в таможенный союз с ним. Итак, по мнению специалистов, которые глубоко разбираются в торговых хитросплетениях в Азии, ВРЭП является скорее ответом стран региона на изоляционизм США периода Дональда Трампа, чем способом формирования новой реальности, и сигналом того, что они не против продолжения процессов глобализации. Поэтому вряд ли стоит ожидать, что крупнейшая в мире зона свободной торговли как-то определит будущее мировой торговли в целом. Ее судьба по-прежнему в руках ключевых игроков – США, КНР, ЕС и Японии.