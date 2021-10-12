Украина и ЕС подписали соглашения о совместном авиапространстве: что это значит для украинцев

Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве. Теперь наша страна получит право назначать свои авиакомпании для полетов в страны-члены ЕС.

Историческое соглашение подписали во время саммита Украина – ЕС, который стартовал 12 октября в Киеве.

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Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

Что предусматривает соглашение

Согласно договору, любая страна Евросоюза сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. Кроме того, европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.

Сейчас внутренние рейсы осуществляют только украинские компании. Они устанавливают цену на билеты и конкурируют между собой. Однако, когда в Украину войдут международные лоукостеры, наши авиакомпании будут вынуждены конкурировать еще и с ними. А это означает более выгодные и доступные предложения для украинцев.

Ранее представитель ЕС заявил, что подписание договора об "открытом небе":

повысит количество путешественников,

даст толчок туристической привлекательности Украины.

Кроме того, соглашение об "открытом небе" с ЕС позволит увеличить количество компаний на рынке авиаперевозок Украины.

Какие еще преимущества получат украинцы

Как отметила вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина, "Соглашение о свободном небе" – это долгожданный документ, благодаря которому Украина интегрируется в совместное с ЕС авиапространство.

В Украине появится больше авиаперевозчиков, поэтому стоимость путешествий для пассажиров станет доступнее,

– подчеркнула она.

К тому же авиапутешествия будут соответствовать европейским стандартам безопасности и качества. Это обусловит рост конкуренции между перевозчиками. Поэтому цены на билеты на авиарейсы могут снизиться.