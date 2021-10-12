Історичну угоду підписали під час саміту Україна – ЄС, який стартував 12 жовтня у Києві.

Важливо "Вільне небо" та інновації: на саміті Україна – ЄС підпишуть 3 угоди

Документ підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Що передбачає угода

Згідно з договором, будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Крім того, європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

Зверніть увагу! Зараз внутрішні рейси здійснюють лише українські компанії. Вони встановлюють ціну на квитки та конкурують між собою. Однак, коли в Україну увійдуть міжнародні лоукостери, наші авіакомпанії будуть змушені конкурувати ще й з ними. А це означає більш вигідні та доступні пропозиції для українців.

Раніше представник ЄС заявив, що підписання договору про "відкрите небі":

підвищить кількість мандрівників,

дасть поштовх туристичній привабливості України.

Крім того, угода про "відкрите небо" з ЄС дозволить збільшити кількість компаній на ринку авіаперевезень України.

Які ще переваги отримають українці

Як зауважила віцепрем'єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина, "Угода про вільне небо" – це довгоочікуваний документ, завдяки якому Україна інтегрується в спільний з ЄС авіапростір.

В Україні з'явиться більше авіаперевізників, відтак вартість подорожей для пасажирів стане доступнішою,

– підкреслила вона.

До того ж авіаподорожі відповідатимуть європейським стандартам безпеки та якості. Це зумовить ріст конкуренції між перевізниками. Відтак ціни на квитки на авіарейси можуть знизитись