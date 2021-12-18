В Україні підтвердили перший випадок Омікрону

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок інфікування штамом Омікрон.

Зокрема, очільник МОЗ зазначив, що випадок інфікування штамом Омікрон (B.1.1.529-like) виявили сьогодні вночі у Центрі громадського здоров'я України шляхом секвенування.

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Що відомо про випадок інфікування

Людина, яка виявилась інфікованою цим штамом, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні,

– розповів Ляшко.

Міністр наголосив, що наразі триває епідеміологічне розслідування щодо випадку інфікування і додаткове обстеження контактних осіб.

Відомо, що пацієнт продовжує лікування, про його стан та перебіг захворювання деталей немає.

Вакцинація та карантинні обмеження

У зв'язку з цим Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися та дотримуватися встановлених протиепідемічних норм.

За можливості, уникайте поїздок закордон у регіони, де циркуляція штаму Омікрон домінує,

– додав Ляшко.

Важливо! Попередньо у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили про надзвичайно високу швидкість поширення штаму коронавірусу Омікрон.

Що треба знати про штам Оміркон

Випадки зараження Омікроном зафіксували вже майже у 80 країнах.

Очевидно, новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.

Наявні вакцини не надто ефективні проти цього штаму. Дві дози вакцини від Pfizer забезпечили тільки 33% захисту.

ВООЗ заявила, що штам викликає хворобу у легкій формі. Основними його симптомами вважають сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка. Ці симптоми легко сплутати із звичайним ГРВІ.

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