В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію

2 травня Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану і мобілізації в Україні ще на 90 днів. Таким чином, воєнний стан триватиме до 18 серпня 2023.

Рада прийняла законопроєкти, які напередодні подав президент Володимир Зеленський. Строк дії воєнного стану продовжується з 5:30 20 травня.

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Воєнний стан продовжили всьоме

Народний депутат Ярослав Железняк нагадав, що сьогодні відбулось вже сьоме голосування Парламенту за воєнний стан від початку повномасштабного вторгнення. Таким чином, Рада вже схвалювала подібні рішення 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада 2022, та 7 лютого 2023 року.

За законопроєкт №9259 "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" проголосували 324 депутати. Водночас за законопроєкт №9260 "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації" – 333 народних виборці.

Депутати проголосували за продовження воєнного стану в Україні / Фото Ярослав Железняк

Результати голосування / Фото Ярослав Железняк

Які обмеження передбачені під час воєнного стану

Під час дії воєнного стану можуть бути заборони та обмеження на:

пересування (виїзд за кордон, перевірка документів, комендантська година);

право на таємницю листування та телефонних розмов;

право на свободу слова, діяльність ЗМІ, політичних партій;

проведення виборів та референдумів тощо.

Нагадаємо, що речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк нещодавно заявляла, що Україні "катастрофічно треба поповнювати резерви". Однак вона нагадала, що мобілізація зараз – це не новий етап, а продовження дій, розпочатих після 24 лютого 2022 року. Гуменюк зазначила, що держава не змогла в повному обсязі використати людський потенціал на початку війни.

Речниця закликала громадян з розумінням ставитися до процесу видачі повісток.

Зверніть увагу! Мобілізації підлягають чоловіки, які є здоровими або ж обмежено придатними до служби. Це можуть бути як ті, хто має досвід військової служби, і такі, що досі не служили.

Повістки видають усім чоловікам віком від 18 до 60 років, після чого вони мають прибути у ТЦК і СП. Це є обов'язковим, проте не означає, що така людина відразу приєднається до ЗСУ.