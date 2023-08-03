Робитимемо у кожному гаражі, – аеророзвідник про "цукеркові бомби", що падають на окупантів

Українці роблять на 3D-принтері "цукеркові бомби", які потім з дронів кидають на голови окупантів. Зараз виробництво цих боєприпасів дещо спростили, тому невдовзі виготовляти їх може бути простіше.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог, аеророзвідник добровольчого формування територіальної громади Андрій Коваленко. Більше про "цукеркові бомби" ви можете прочитати за посиланням.

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Скоро "подарунків" для окупантів побільшає

"Нам хочеться, що б це ("цукеркові бомби – 24 Канал) робили у кожному гаражі. Поступово це наближається до реальності", – зазначив аеророзвідник.

Наразі багато людей виготовляють ударні FPV-дрони. Водночас в Україні спростили певні процедури, що дозволить також виготовляти боєприпаси. І, що важливо, не кустарним методом, а наближеним до серійного. А це дозволить постійно нарощувати кількість ударних безпілотників і спростить отримання боєприпасів для Збройних Сил.

Зброярі-аматори з Києва розробили бомбу "Зайчик". Це циліндр, у який запакована вибухова частина, а простір навколо неї заповнений металевими осколками. Загальна вага такої "цукеркової бомби" – 800 грамів.

Дрони є дуже важливими на фронті, оскільки допомагають рятувати багато життів наших захисників. Так, перед штурмом позицій ворога проводиться робота ударними БпЛА. Це дозволяє ліквідувати більше одиниць живої сили противника не вступаючи у ближній бій.

"Зміни, які є зараз – позитивні, але потрібно збільшувати швидкість. Було б дуже коректно, якби з'явилася серійна модель FPV-дрона, що фінансувалася б за гроші державного бюджету й випускалася у значній кількості", – підсумував аеророзвідник.

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