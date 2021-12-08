В Україні за 2 роки зафіксували 29 інцидентів з журналістами та 14 із правозахисниками
Джерело:Інтерфакс-Україна
В Україні у 2020 та 2021 роках зафіксували 29 нападів на представників ЗМІ та блогерів, які критикують владу. Злочинці вдавалися до насильства та погроз.
Про це повідомила глава Моніторингової місії ООН з прав людини у нашій державі Матільда Богнер. Відповідну заяву вона зробила на конференції, яка відбулася в Києві у середу, 8 грудня.
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Управління верховного комісара з прав людини задокументувало 29 інцидентів з журналістами, медіапрофесіоналами, блогерами та особами, які критикують владу або політику влади,
– сказала Матільда Богнер.
З її слів, у 22 з цих випадків злочинці вдалися до насильства, у той час як інші випадки включали:
- погрози;
- підбурювання до насильства;
- наклепницькі кампанії онлайн;
- умисний збиток майну.
Напади були спрямовані в основному, на журналістів-розслідувачів і медіапрацівників, які висвітлюють політичні теми, такі як корупція та запровадження обмежень у зв'язку з коронавірусом.
"У більшості випадків злочинців не притягнули до відповідальності, що сприяло почуттю безкарності та подальшим нападам, – зауважила глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
Напади на правозахисників
Матільда Богнер також розповіла, що звітний період фахівці ООН задокументували 14 інцидентів на 18 захисників прав людини, зокрема 10 жінок та 8 чоловіків, які працюють над:
- захистом прав жінок;
- гендерною рівністю;
- правами представників ЛГБТ-спільноти;
- проблемами боротьби з корупцією;
- захистом довкілля.
Лише в одному з цих інцидентів влада визначила та притягнула до відповідальності злочинців,
– вказала вона.