В Украине за 2 года зафиксировали 29 инцидентов с журналистами и 14 с правозащитниками

8 декабря 2021 , 17:29
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Источник:

Интерфакс-Украина

В Украине в 2020 и 2021 годах зафиксировали 29 нападений на представителей СМИ и блогеров, критикующих власть. Преступники прибегали к насилию и угрозам.

Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в нашем государстве Матильда Богнер. Соответствующее заявление она сделала на конференции, которая состоялась в Киеве в среду, 8 декабря.

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Управление верховного комиссара по правам человека задокументировало 29 инцидентов с журналистами, медиапрофессионалами, блогерами и лицами, которые критикуют власть или политику власти,
 –  сказала Матильда Богнер.

По ее словам, в 22 из этих случаев преступники прибегли к насилию, в то время как другие случаи включали:

  • угрозы;
  • подстрекательство к насилию;
  • клеветнические кампании онлайн;
  • умышленный ущерб имуществу.

Нападения были направлены в основном на журналистов-расследователей и медиаработников, освещающих политические темы, такие как коррупция и введение ограничений в связи с коронавирусом.

"В большинстве случаев преступников не привлекли к ответственности, что способствовало чувству безнаказанности и последующим нападениям, – отметила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Нападения на правозащитников

Матильда Богнер также рассказала, что отчетный период специалисты ООН задокументировали 14 инцидентов на 18 защитников прав человека, в том числе 10 женщин и 8 мужчин, работающих над:

  • защитой прав женщин;
  • гендерным равенством;
  • правами представителей ЛГБТ-сообщества;
  • проблемами борьбы с коррупцией;
  • защитой окружающей среды.

Только в одном из этих инцидентов власти определили и привлекли к ответственности преступников,
 – указала она.

Что известно о мониторинговой миссии ООН


Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине начала свою работу в марте 2014 года. Она проводит мониторинг, готовит публичные доклады и осуществляет адвокацию в сфере прав человека в стране. Специалисты по правам человека общаются с жертвами и свидетелями нарушений прав человека по всей Украине, в частности, с оккупированных территорий.
Автор: Олег Васьків