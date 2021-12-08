Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в нашем государстве Матильда Богнер. Соответствующее заявление она сделала на конференции, которая состоялась в Киеве в среду, 8 декабря.
Читайте также Кабмин запустит центр развития мира: будет собирать доказательства нарушения прав украинцев
Управление верховного комиссара по правам человека задокументировало 29 инцидентов с журналистами, медиапрофессионалами, блогерами и лицами, которые критикуют власть или политику власти,
– сказала Матильда Богнер.
По ее словам, в 22 из этих случаев преступники прибегли к насилию, в то время как другие случаи включали:
- угрозы;
- подстрекательство к насилию;
- клеветнические кампании онлайн;
- умышленный ущерб имуществу.
Нападения были направлены в основном на журналистов-расследователей и медиаработников, освещающих политические темы, такие как коррупция и введение ограничений в связи с коронавирусом.
"В большинстве случаев преступников не привлекли к ответственности, что способствовало чувству безнаказанности и последующим нападениям, – отметила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.
Нападения на правозащитников
Матильда Богнер также рассказала, что отчетный период специалисты ООН задокументировали 14 инцидентов на 18 защитников прав человека, в том числе 10 женщин и 8 мужчин, работающих над:
- защитой прав женщин;
- гендерным равенством;
- правами представителей ЛГБТ-сообщества;
- проблемами борьбы с коррупцией;
- защитой окружающей среды.
Только в одном из этих инцидентов власти определили и привлекли к ответственности преступников,
– указала она.
Что известно о мониторинговой миссии ООН
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине начала свою работу в марте 2014 года. Она проводит мониторинг, готовит публичные доклады и осуществляет адвокацию в сфере прав человека в стране. Специалисты по правам человека общаются с жертвами и свидетелями нарушений прав человека по всей Украине, в частности, с оккупированных территорий.