Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в нашем государстве Матильда Богнер. Соответствующее заявление она сделала на конференции, которая состоялась в Киеве в среду, 8 декабря.

Читайте также Кабмин запустит центр развития мира: будет собирать доказательства нарушения прав украинцев

Управление верховного комиссара по правам человека задокументировало 29 инцидентов с журналистами, медиапрофессионалами, блогерами и лицами, которые критикуют власть или политику власти,

– сказала Матильда Богнер.

По ее словам, в 22 из этих случаев преступники прибегли к насилию, в то время как другие случаи включали:

угрозы;

подстрекательство к насилию;

клеветнические кампании онлайн;

умышленный ущерб имуществу.

Нападения были направлены в основном на журналистов-расследователей и медиаработников, освещающих политические темы, такие как коррупция и введение ограничений в связи с коронавирусом.

"В большинстве случаев преступников не привлекли к ответственности, что способствовало чувству безнаказанности и последующим нападениям, – отметила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Нападения на правозащитников

Матильда Богнер также рассказала, что отчетный период специалисты ООН задокументировали 14 инцидентов на 18 защитников прав человека, в том числе 10 женщин и 8 мужчин, работающих над:

защитой прав женщин;

гендерным равенством;

правами представителей ЛГБТ-сообщества;

проблемами борьбы с коррупцией;

защитой окружающей среды.

Только в одном из этих инцидентов власти определили и привлекли к ответственности преступников,

– указала она.