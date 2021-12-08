Про це повідомила глава Моніторингової місії ООН з прав людини у нашій державі Матільда Богнер. Відповідну заяву вона зробила на конференції, яка відбулася в Києві у середу, 8 грудня.

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Управління верховного комісара з прав людини задокументувало 29 інцидентів з журналістами, медіапрофесіоналами, блогерами та особами, які критикують владу або політику влади,

– сказала Матільда Богнер.

З її слів, у 22 з цих випадків злочинці вдалися до насильства, у той час як інші випадки включали:

погрози;

підбурювання до насильства;

наклепницькі кампанії онлайн;

умисний збиток майну.

Напади були спрямовані в основному, на журналістів-розслідувачів і медіапрацівників, які висвітлюють політичні теми, такі як корупція та запровадження обмежень у зв'язку з коронавірусом.

"У більшості випадків злочинців не притягнули до відповідальності, що сприяло почуттю безкарності та подальшим нападам, – зауважила глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Напади на правозахисників

Матільда Богнер також розповіла, що звітний період фахівці ООН задокументували 14 інцидентів на 18 захисників прав людини, зокрема 10 жінок та 8 чоловіків, які працюють над:

захистом прав жінок;

гендерною рівністю;

правами представників ЛГБТ-спільноти;

проблемами боротьби з корупцією;

захистом довкілля.

Лише в одному з цих інцидентів влада визначила та притягнула до відповідальності злочинців,

– вказала вона.