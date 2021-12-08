Про це повідомила глава Моніторингової місії ООН з прав людини у нашій державі Матільда Богнер. Відповідну заяву вона зробила на конференції, яка відбулася в Києві у середу, 8 грудня.

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Управління верховного комісара з прав людини задокументувало 29 інцидентів з журналістами, медіапрофесіоналами, блогерами та особами, які критикують владу або політику влади,
– сказала Матільда Богнер.

З її слів, у 22 з цих випадків злочинці вдалися до насильства, у той час як інші випадки включали:

  • погрози;
  • підбурювання до насильства;
  • наклепницькі кампанії онлайн;
  • умисний збиток майну.

Напади були спрямовані в основному, на журналістів-розслідувачів і медіапрацівників, які висвітлюють політичні теми, такі як корупція та запровадження обмежень у зв'язку з коронавірусом.

"У більшості випадків злочинців не притягнули до відповідальності, що сприяло почуттю безкарності та подальшим нападам, – зауважила глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Напади на правозахисників

Матільда Богнер також розповіла, що звітний період фахівці ООН задокументували 14 інцидентів на 18 захисників прав людини, зокрема 10 жінок та 8 чоловіків, які працюють над:

  • захистом прав жінок;
  • гендерною рівністю;
  • правами представників ЛГБТ-спільноти;
  • проблемами боротьби з корупцією;
  • захистом довкілля.

Лише в одному з цих інцидентів влада визначила та притягнула до відповідальності злочинців,
– вказала вона.

Що відомо про Моніторингову місію ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні почала свою роботу в березні 2014 року. Вона здійснює моніторинг, готує публічні доповіді та здійснює адвокацію у сфері прав людини в країні. Спеціалісти з прав людини спілкуються з жертвами та свідками порушень прав людини по всій Україні, зокрема, з окупованих територій.