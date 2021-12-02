Відповідне рішення озвучив прем'єр Денис Шмигаль. Це трапилось на засіданні Кабінету Міністрів 2 грудня.

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Кабмін запустив центр розбудови миру

Денис шмигаль заявив, що Україну та європейських партнерів дуже турбує питання безпеки та життя українців на окупованих територіях Луганської та Донецької областей та в Криму, де трапляються "непоодинові випадки порушення свобод та прав українських громадян".

За словами міністра, такі дії будуть зафіксовані та задокументовані й слугуватимуть черговою доказовою базою щодо російської агресії.

Сьогодні (мовиться про 2 грудня – 24 канал) пропонуємо затвердити проєкт, який дозволить запустити в роботу український національний центр розбудови миру, який збиратиме докази порушення прав, а саме затвердимо порядок використання коштів щодо створення реєстрів та систем моніторингу,

– заявив Шмигаль.

Прем'єр додав, що Україна домагатиметься справедливості всіма способами, передбаченими міжнародним правом.

У телеграмі Денис Шмигаль додав, що "це дозволить установі розпочати діяльність та збирати докази порушення прав українських громадян на тимчасово окупованих територіях".

Зверніть увагу! Кабмін також затвердив розподіл субвенцій місцевим бюджетам для забезпечення внутрішньо переміщених осіб тимчасовим житлом. Зокрема для облаштування житла 9 територіальних громад отримають понад 23 мільйона гривень. Це має забезпечити житлом 173 українців.

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