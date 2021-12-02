Відповідне рішення щодо внесення змін у порядок позбавлення прав водіїв-порушників прийняли на засіданні Кабміну 2 грудня.
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Новий порядок позбавлення прав водіїв-порушників
Відповідно до документа, водія вважатимуть позбавленим права керувати автівкою лише після набрання законної сили рішення суду про позбавлення цього права.
В окремих випадках, якщо рішення про адміністративне правопорушення не прийняли у визначений термін, людина матиме право продовжити на 3 місяці тимчасовий дозвіл на право керування або за заявою повернути тимчасово вилучене.
Нові правила дорожнього руху: що відомо
- Кабмін наприкінці вересня 2021 року постановив внести зміни до правил дорожнього руху. З 1 листопада нові правила почали діяти.
- Серед змін – оновлена класифікація автомобільних доріг, поява на окремих дорогах та вулицях ділянок суміщеного руху легкових автомобілів та велосипедистів, нові дорожні знаки й розмітка, зокрема жовто-червона.