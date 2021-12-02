Відповідне рішення щодо внесення змін у порядок позбавлення прав водіїв-порушників прийняли на засіданні Кабміну 2 грудня.

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Новий порядок позбавлення прав водіїв-порушників

Відповідно до документа, водія вважатимуть позбавленим права керувати автівкою лише після набрання законної сили рішення суду про позбавлення цього права.

В окремих випадках, якщо рішення про адміністративне правопорушення не прийняли у визначений термін, людина матиме право продовжити на 3 місяці тимчасовий дозвіл на право керування або за заявою повернути тимчасово вилучене.

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