Соответствующее решение о внесении изменений в порядок лишения прав водителей-нарушителей приняли на заседании Кабмина 2 декабря.

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Новый порядок лишения прав водителей-нарушителей

Согласно документу, водителя сочтут лишенным права управлять автомобилем лишь после вступления в законную силу решения суда о лишении этого права.

В отдельных случаях, если решение об административном правонарушении не приняли в определенный срок, человек будет иметь право продлить на 3 месяца временное разрешение на право управления или по заявлению вернуть временно изъятое.

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