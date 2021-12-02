Соответствующее решение о внесении изменений в порядок лишения прав водителей-нарушителей приняли на заседании Кабмина 2 декабря.
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Новый порядок лишения прав водителей-нарушителей
Согласно документу, водителя сочтут лишенным права управлять автомобилем лишь после вступления в законную силу решения суда о лишении этого права.
В отдельных случаях, если решение об административном правонарушении не приняли в определенный срок, человек будет иметь право продлить на 3 месяца временное разрешение на право управления или по заявлению вернуть временно изъятое.
Новые правила дорожного движения: что известно
- Кабмин в конце сентября 2021 года постановил внести изменения в правила дорожного движения. С 1 ноября новые правила начали действовать.
- Среди изменений – обновленная классификация автомобильных дорог, появление на отдельных дорогах и улицах участков совмещенного движения легковых автомобилей и велосипедистов, новые дорожные знаки и разметка, в частности желто-красная.