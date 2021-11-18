Киевлянам напомнили, что она отмечена специальной дорожной разметкой 1.2 – широкой сплошной линией. Следовательно, занимать ее не следует.

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"Рогатые" на дороге

В мультике авторы интересно обыграли наказание нарушителей ПДД. Водителей, выезжавших на запретный участок, превращала в оленей фея. Символично, что она одета в полицейскую форму.

Кому разрешено ехать полосой общественного транспорта

В КГГА отметили, что эта часть дороги должна быть всегда свободна для маршрутных такси, троллейбусов, автобусов, велосипедов и специального транспорта. Проигнорирующих такое требование ожидает штраф в размере 680 гривен.

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Текст публикации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА:

К сведению водителей! Напоминаем, что полоса движения маршрутных транспортных средств обозначена дорожной разметкой 1.2 (широкая сплошная линия) предназначена только для движения общественного транспорта, велосипедов и спецтранспорта.

Ездите по правилам и уважайте других участников дорожного движения!

Размер штрафа за движение по полосам общественного транспорта – 680 гривен (часть 3 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях …непредоставление маршрутным транспортным средствам, в том числе нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств… влекут наложение штрафа в размере сорока необлагаемых налогом минимумов доходов граждан").