Він окремо наголосив у відповіді журналістам на питання про Сенниченка, що про звільнення того не мовилося. І "сенсаційних речей" у цій ситуації немає.
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Сенниченко вирішив звільнитися сам
Українські журналісти розпитали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з відставкою керівника Фонду державного майна Дмитра Сенниченка. Глава уряду України відповів, що:
- На його думку, відповідні коментарі надасть сам Сенниченко.
- Але, правда, заява про відставку дійсно пішла до Верховної Ради, як цього вимагає закон.
Тут немає якихось звільнень тощо. Це його особисте рішення. Воно пов’язане з його особистими мотивами, які він озвучить. Ми з ним спілкувалися, він сказав: "Я готуюся, я озвучу". Сенсаційних речей немає,
– наголосив при цьому Шмигаль.
Зауважимо, й сам Дмитро Сенниченко раніше казав, що вирішив піти у відставку самостійно, а з прем'єром має чудові стосунки. Про заяву щодо звільнення Сенниченка з ФДМ стало відомо 18 листопада.
Нагадаємо, Дмитро Сенниченко очолив ФДМ 19 вересня 2019 року. До того кілька років був директором з управління нерухомим майном та інфраструктурою Укрпошти, ще раніше – керівним директором Jones Lang LaSalle в Україні.