То, что случилось на аукционе, уж точно не его вина. Фонд подготовил приватизацию. Оценщик установил достаточно высокую стартовую цену (если считать стоимость за сотку земли). Конкурс не имел никаких других ограничений. И сама продажа большого объекта – это уже позитив. Это движение вперед.

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Но на конкурс пришли только трое сговорившихся между собой участника. Так выглядело, по крайней мере. Для всех, у кого есть глаза. И у кого еще не атрофировалось чувство стыда. И то, что мы увидели, было очень постыдным зрелищем. Бесит и то, что люди даже не пытались это скрыть.

Почему так случилось? Потому что будущий покупатель распугал всех потенциальных конкурентов. Создал море проблем. С судами. С арендой. С титушками, в конце концов. Показал всем, что покупка завода "Большевик" — это не инвестиция, а билет на войну.

Мог ли Фонд госимущества что-то сделать? Да нет же, они слабее этой олигархической группы.

Кто мог что-то сделать?

Вопрос на пару миллиардов. Но давайте подумаем, кто у нас в стране может все? Кто за все отвечает?

Приватизация – это очень важная реформа. Там нам все время говорят. И это правда. Что бы люди не думали о процессе, который в 90-х называли приватизация (но приватизацией это точно не было). И тут ключевой объект приватизации выставляется, а продажу срывают. Причем, в открытую.

Те проблемы, которые создавали вокруг "Большевика", не возникли же внезапно. Все всё знали. В том числе и те, кому положено вообще все знать.

Что должен сделать Президент? Выйти и сказать: "Я буду инвестиционной няней для любого купившего Большевик. Имена меня не интересуют. Кто заплатит больше всех, тот молодец. И мы поможем со всеми проблемами, которые, как мы видим, возникают искусственно. Зуб даю".

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А после этого можно было бы попросить Баканова разобраться с "чертами", которые срывают стратегическую для государства продажу. А пока вместо этого СБУ прессует "Криворожсталь", единственный пример прозрачной и честной приватизации в Украине за всю историю. Единственный. И этого иностранного инвестора системно кошмарят люди из СБУ. Может быть потому, что такие инвесторы не понимают, почему им надо помогать тем, у кого служба и опасна и трудна, и на одной контрабанде всем на домики в Испании не заработаешь? Но мы о "Большевике". О том, что должно было бы случиться. Но не случилось. Почему-то.