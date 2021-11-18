Фонд госимущества Сенниченко возглавлял более 2 лет. Чиновник отметил, что именно столько времени и собирался провести на должности.

Заметьте Расследование покажет, были ли какие-то заговоры, – Сенниченко о приватизации "большевика"

По словам Сенниченко, настало время идти дальше. Тем более, что за 2 года Фонд госимущества "сильно изменился и имеет постоянство, имеет новые процессы".

Отставка – это мое личное желание и мои планы,

– подчеркнул чиновник.

Сенниченко признался, что сначала немного отдохнет, а тогда продолжит заниматься полезными для Украины делами.

СМИ пишут о недовольстве Зеленского

Между тем украинские СМИ называют вероятные причины отставки Сенниченко. В частности, есть версия, что президент Владимир Зеленский – недоволен тем, что избиратели плохо воспринимают приватизацию.

"Зеленский боится снижения своих рейтингов, поэтому хочет перезапустить процесс приватизации с новым руководителем", – говорится в сообщении.

История с "Большевиком"