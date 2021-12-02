Соответствующее решение озвучил премьер Денис Шмыгаль. Это случилось на заседании Кабинета Министров 2 декабря.

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Кабмин запустил центр развития мира

Денис Шмыгаль заявил, что Украину и европейских партнеров очень беспокоит вопрос безопасности и жизни украинцев на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и в Крыму, где случаются "неединичные случаи нарушения свобод и прав украинских граждан".

По словам министра, такие действия будут зафиксированы и задокументированы, и послужат очередной доказательной базой в отношении российской агрессии.

Сегодня (говорится о 2 декабря – 24 канал) предлагаем утвердить проект, который позволит запустить в работу украинский национальный центр развития мира, который будет собирать доказательства нарушения прав, а именно утвердим порядок использования средств по созданию реестров и систем мониторинга,

– заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что Украина будет добиваться справедливости всеми способами, предусмотренными международным правом.

В телеграме Денис Шмыгаль добавил, что "это позволит учреждению начать деятельность и собирать доказательства нарушения прав украинских граждан на временно оккупированных территориях".

Обратите внимание! Кабмин также утвердил распределение субвенций местным бюджетам для обеспечения внутренне перемещенных лиц временным жильем. В частности для обустройства жилья 9 территориальных общин получат более 23 миллиона гривен. Это должно обеспечить жильем 173 украинцев.

Коротко о последних заявлениях правительства