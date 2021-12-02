Соответствующее решение озвучил премьер Денис Шмыгаль. Это случилось на заседании Кабинета Министров 2 декабря.
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Кабмин запустил центр развития мира
Денис Шмыгаль заявил, что Украину и европейских партнеров очень беспокоит вопрос безопасности и жизни украинцев на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и в Крыму, где случаются "неединичные случаи нарушения свобод и прав украинских граждан".
По словам министра, такие действия будут зафиксированы и задокументированы, и послужат очередной доказательной базой в отношении российской агрессии.
Сегодня (говорится о 2 декабря – 24 канал) предлагаем утвердить проект, который позволит запустить в работу украинский национальный центр развития мира, который будет собирать доказательства нарушения прав, а именно утвердим порядок использования средств по созданию реестров и систем мониторинга,
– заявил Шмыгаль.
Премьер добавил, что Украина будет добиваться справедливости всеми способами, предусмотренными международным правом.
В телеграме Денис Шмыгаль добавил, что "это позволит учреждению начать деятельность и собирать доказательства нарушения прав украинских граждан на временно оккупированных территориях".
Коротко о последних заявлениях правительства
- 2 декабря Денис Шмыгаль заявил, что правительство выделило больше средств на выплату вакцинированным украинцам. Сумму увеличили более чем в 2,5 раза. Причиной стал значительный рост количества вакцинированных. То есть на выплаты вакцинированным украинцам выделят на 5 миллиардов гривен больше – теперь составляет 8 миллиардов гривен.
- В этот же день правительство изменило порядок временного изъятия водительского удостоверения на транспорт и его возвращения. Теперь водителей-нарушителей смогут лишить прав лишь после вступления в законную силу решения суда по этому поводу.
- В конце ноября премьер-министры Украины, Грузии и Молдовы встретились в формате ассоциированного трио с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Они обсудили координацию усилий в направлении евроинтеграции.